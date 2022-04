L'UE ha avvertito che l'offensiva russa sul Donbas apre «una nuova fase» nella guerra

FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

La minaccia di una grande offensiva sul Donbas, la regione delle autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk, di cui ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, apre «una nuova fase» nel conflitto, «in campo aperto e con i mass media», come avvertito dall'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera europea (UE), Josep Borrell.

Con questa offensiva «entriamo in un'altra nuova fase della guerra (...) una guerra di posizioni, fuori città, in campo aperto, con i mass media», ha detto Borrell, in un incontro con i giornalisti a Madrid, su un nuovo contesto che potrebbe forzare un ripensamento della capacità difensiva ucraina.

In questo senso, l'UE resta pronta a continuare a fornire sostegno finanziario per finanziare armi per l'Ucraina.

Durante la sua visita a Kiev, l'Alto rappresentante ha annunciato che l'UE prevede di stanziare altri 500 milioni di euro dal Fondo europeo per la pace, una proposta ancora in attesa di approvazione da parte dei parlamenti nazionali di alcuni Stati membri che porterebbe aiuti di grande valore qualitativo a 1,5 miliardi di euro - il la prima volta che l'UE utilizza fondi per dare armi a un paese in guerra.

Tuttavia, lo sforzo di aiuto militare per l'Ucraina non viene svolto solo dall'UE, ma gran parte di esso deriva dai contributi che i singoli membri del club della comunità, e in particolare quelli che si sentono più minacciati dalla Russia, hanno speso, circa 300 milioni di euro, e altri, un terzo dei loro militari budget.

Borrell ha insistito, in ogni caso, sul fatto che i Ventisette non stanno «guidando la guerra», né «incoraggiandola a diffondersi», ma «cercando di contenerla, sia nella sua dimensione spaziale», per evitare che il conflitto schizzi su altri paesi, «sia nella sua dimensione verticale, in modo che armi più letali non siano usato», ha sottolineato l'alto rappresentante.

In questo senso, il politico spagnolo ha sostenuto che fornire sostegno militare al Paese è in linea con il discorso dei leader della comunità che «l'Ucraina difende i valori europei e sta conducendo una guerra che ci difende». «Fare qualcos'altro sarebbe ipocrisia», ha detto.

Il capo della diplomazia europea ha anche sottolineato il «grande sforzo diplomatico» che i Ventisette hanno fatto e continuano a fare nei confronti della guerra, e ha sottolineato che l'Unione europea «si preoccupa di come finisce il conflitto».

Un esempio di quella volontà diplomatica è stata la visita, lunedì, del cancelliere federale austriaco Karl Nehammer al presidente russo Vladimir Putin, incontro dopo il quale l'austriaco è stato «pessimista» perché ha visto Putin «immerso in una logica di guerra», ha detto in una conferenza stampa a Mosca dopo l'incontro.

In ogni caso, Borrell ritiene che la guerra «finirà sempre con un negoziato», ma si è rammaricato che «per ora Putin non voglia fermarla».

(Con informazioni fornite da EFE)

