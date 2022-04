La formula perfetta per una buona salute è in vita

L'obesità e il sovrappeso sono un accumulo anormale o eccessivo di grasso che può essere dannoso per la salute, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS ). Tuttavia, è più importante il modo in cui quel peso viene distribuito nel corpo rispetto al peso stesso . Qualcuno che ha chili in eccesso può averlo distribuito perifericamente, vale a dire su braccia, gambe, cosce; o centralmente, nell'addome.

Il grasso accumulato nella zona addominale è grasso viscerale, che è dannoso per la salute perché è associato ad un aumento del colesterolo e dei trigliceridi e condiziona anche il diabete di tipo 2, l'ipertensione e la trombosi.

Fino ad ora, uno degli indicatori più diffusi per valutare il peso sano di una persona era l'indice di massa corporea (BMI), che deriva dalla divisione del peso per altezza per altezza. È stato utilizzato come indicatore nutrizionale dai primi anni '80 e, sebbene non faccia distinzione tra componenti grassi e non grassi della massa corporea totale, è uno dei più utilizzati misure.

Per migliorare la diagnosi, una nuova guida del National Institute for Excellence in Health and Care ( NICE ), incoraggia la popolazione a prendere un metro a nastro e calcolare la circonferenza della vita per prevenire e ridurre il rischio di malattie future. Secondo gli esperti, una circonferenza della vita inferiore alla metà dell'altezza, è la formula perfetta per una buona salute.

Le indicazioni preliminari nella guida aggiornata indicano che il grasso addominale comporta rischi specifici per la salute e che un modo efficace e semplice per controllare questi rischi è che le persone misurino il proprio contorno addominale a casa.

Ad esempio, una donna alta 1,63 metri (5 piedi 4 pollici) con una circonferenza della vita di 74 centimetri (29 pollici) avrebbe una proporzione sana, ma 82 centimetri (32 pollici) la porterebbero alla gamma malsana. Un uomo alto 1,78 metri (5 piedi e 10 pollici) affronterebbe maggiori rischi per la salute con una circonferenza addominale di 91 centimetri (36 pollici).

La guida esorta gli operatori sanitari a essere «sensibili e positivi» avviando conversazioni sui rischi di eccesso di peso e chiedendo il permesso prima di sollevare la questione. «Il nostro comitato ha scoperto che un chiaro vantaggio dell'utilizzo del rapporto vita-altezza è che le persone possono facilmente misurarlo, interpretare i risultati e consultare un medico se sono a maggior rischio per la salute», ha affermato il dott. Paul Chrisp, direttore del British National Institute for Excellence in Health e cura.

Secondo le indicazioni degli specialisti britannici, il rapporto sano tra vita e altezza dovrebbe essere compreso tra 0,4 e 0,49. In questi parametri non ci sarebbero rischi per la salute . Un rapporto da 0,5 a 0,59 condiziona le persone a maggior rischio di sviluppare malattie, mentre 0,6 o più implica rischi per la salute.

L'Istituto NICE ha indicato che l'uso del rapporto vita-altezza, insieme al BMI, può aiutare a fornire una stima pratica di «adiposità centrale» , cioè l'accumulo di grasso intorno all'addome. Questi dati aiutano a valutare e prevedere i rischi per la salute, come il diabete di tipo 2, l'ipertensione o le malattie cardiovascolari.

Gli esperti del Regno Unito hanno aggiunto il rapporto vita-altezza alla loro nuova guida dopo aver analizzato le prove di diversi studi che hanno dimostrato che, insieme al BMI, potrebbe essere utilizzato per valutare e prevedere le condizioni relative al peso tra etnie e sessi . Nel frattempo, c'è un lungo dibattito nella comunità scientifica sul valore dell'IMC, in quanto è una misura meno accurata del peso sano in coloro che sono estremamente muscolosi .

Questo perché l'IMC non tiene conto della massa muscolare, della densità ossea, della composizione corporea complessiva, il che significa che gli atleti con bassi livelli di grasso corporeo sono spesso classificati come obesi.

«L' aumento del grasso nell'addome aumenta il rischio di una persona di sviluppare diverse malattie che limitano la vita, tra cui il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache . Il rapporto vita-altezza è una misura semplice e facile da usare che identifica le persone che sono più a rischio per la salute e trarrebbero beneficio dal supporto alla gestione del peso per migliorare la loro salute «, ha spiegato la professoressa Rachel Batterham, specialista in obesità, diabete ed endocrinologia e membro del comitato che ha prodotto la guida.

Chiedi il permesso prima di parlare di peso

«È importante che gli operatori sanitari chiedano l'autorizzazione del paziente prima di qualsiasi discussione relativa al sovrappeso, all'obesità e all'adiposità centrale e ne discutano in modo sensibile e positivo», hanno avvertito gli esperti britannici.

Questo è importante perché lo stigma associato all'obesità ha effetti negativi sulla salute mentale e fisica delle persone , che possono portare a un maggiore aumento di peso e rendere i pazienti meno propensi a interagire con gli operatori sanitari. «Una particolare sensibilità dovrebbe essere applicata al possibile impatto negativo sulle persone con disturbi alimentari o un'alimentazione squilibrata», hanno suggerito i professionisti.

«L'uso di parole e linguaggio che evitino lo stigma e il pregiudizio può aiutare le persone a impegnarsi in conversazioni sull'obesità e incoraggiare la perdita di peso», hanno aggiunto.

L'obesità è un problema di salute pubblica globale. Due adulti su tre nel Regno Unito sono in sovrappeso o obesi e i tassi di obesità sono raddoppiati dagli anni '90. Mentre i dati ufficiali mostrano che l'obesità è stata collegata a più di un milione di ricoveri ospedalieri nel 2019/20.

