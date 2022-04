Cosa farà Migrations per compensare il ritardo nella consegna dei passaporti a dozzine di persone colpite?

La stampa dei passaporti all'aeroporto internazionale Jorge Chavez è stata interrotta da un problema nel sistema che ha generato grandi code e disagio tra i viaggiatori che non erano in grado di viaggiare a causa della mancanza di questo documento . Il capo della migrazione, Jorge Fernández, ha chiarito: «Il problema non è la mancanza di notebook, ma la mancanza di identificazione del sistema notebook. È già in fase di stampa all'aeroporto e speriamo di risolvere la contingenza il prima possibile», ha osservato.

Ha spiegato che quando un libretto di passaporti entra nel sistema di stampa è vuoto perché non c'è identificazione. «Non diventa un passaporto ed è questo il problema che abbiamo in questo momento».

Decine di persone sono state danneggiate dall'impossibilità di avere il loro documento di viaggio e si sono lamentate con le autorità. C'erano persino famiglie costrette a pagare diverse migliaia di suole per cambiare la data dei biglietti.

Per quanto riguarda le azioni che intraprenderanno per alleviare la situazione dei feriti, Fernández ha commentato: «La Sovrintendenza alla Migrazione mira a servire la comunità, tutti gli utenti, i singoli casi avranno il nostro sostegno per ottenere una soluzione armoniosa, ma non possiamo, come entità, sottolineano che risolveremo i singoli casi».

Sul caso specifico di una passeggera che perderebbe il volo perché non aveva il suo documento, il capo della migrazione ha detto: «Capisco la situazione della signora, ma abbiamo dato direttive generali».

Riconobbe che, poiché non era qualcosa di programmato, non erano in grado di avvertire le persone in anticipo. E stava a noi cercare la soluzione il più rapidamente possibile. E ha detto che tutto lo staff delle Migrazioni si è messo le spalle per uscire da questo problema.

«Appena ho saputo di essere andato in aeroporto alle 9 del mattino, ho preso l'iniziativa di parlare con i presenti e fornire loro delle soluzioni. Il problema del computer è ora risolto. Oggi abbiamo lavorato fino a dopo le 20:00 presso la sede centrale per occuparci di tutte le persone che erano in coda. All'aeroporto abbiamo continuato a partecipare», ha detto.

Ha sottolineato che essendo un sistema informatico risalente al 2014, è come chiedere a un Blackberry di fare quello che fa un iPhone oggi. «Quello che abbiamo fatto è riparare i problemi presentati per risolvere il più rapidamente possibile, ma ha chiarito che non abbiamo sminuito o maltrattato nessuno», ha detto Fernández a RPP.

Era sorpreso dal fatto che nessuna direzione avesse mai pianificato di modificare questo sistema informatico prima. In questo senso, ha affermato che si sta lavorando a un progetto che sarà presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che coinvolge 301 milioni di suole, che consentirà al sistema dei fornitori stranieri di essere aggiornato e indipendente, e non fare affidamento su terzi per il rilascio dei passaporti.

INDECOPI AGISCE

Dopo aver appreso dei problemi riscontrati nel sistema di rilascio del passaporto elettronico presso l'Ufficio Migrazione dell'aeroporto internazionale Jorge Chávez, Indecopi ha riferito di essersi coordinata con la Sovrintendenza Nazionale della Migrazione per fornire attenzione e raggiungere una soluzione appropriata.

Pertanto, in qualità di Autorità nazionale per la protezione dei consumatori e organo di governo del sistema nazionale integrato di protezione dei consumatori, ha sottolineato che l'obiettivo è conoscere le azioni intraprese per risolvere questa situazione il prima possibile.

Ha anche spiegato che convocherà oggi le compagnie aeree, al fine di promuovere il dialogo tra queste compagnie e i passeggeri interessati in modo che possano arrivare alla soluzione più conveniente per loro.

SENZA PENALITÀ

Latam Airlines Peru ha indicato oggi che non addebiterà alcun tipo di penale per la flessibilità di scambiare o restituire i biglietti dei suoi clienti che sono stati colpiti dal fallimento del sistema della Sovrintendenza alla Migrazione dell'aeroporto internazionale Jorge Chávez.

Lo ha affermato la direzione degli affari societari della compagnia aerea in una dichiarazione in cui affermava quanto segue:

«Dopo la registrazione dei problemi causati dai guasti del sistema utilizzato dall'Ufficio della Sovrintendenza alla Migrazione dell'aeroporto Jorge Chávez e cercando di mitigare i disagi che ciò può causare nel trasporto dei nostri clienti, è stato definito che i passeggeri interessati hanno il rispettive flessibilità agli scambi e/o ai resi senza alcuna penalità», ha detto.

