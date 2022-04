Cinque documentari che rappresenteranno il cinema colombiano all'HotDocs Festival in Canada

Il cinema colombiano è ancora una volta presente nel mondo, questa volta, dal più importante festival di documentari del Nord America: HotDocs; lì verranno proiettate quattro mostre nazionali con la premessa di espandere la settima arte realizzata da personaggi e registi nazionali nella maggior parte del pianeta.

L'Hot Docs International Documentary Film Festival of Canada è uno dei più tradizionali in quel paese e, in quell'ordine di idee, quello con la maggiore rilevanza per il genere documentario in questa regione. Dal 1993, questo festival è diventato di grande importanza per critici e registi non solo degli Stati Uniti e del Canada.

Inoltre, l'organizzazione di questo incontro è responsabile della gestione di vari fondi di produzione e della realizzazione di programmi di produzione durante un anno, tra cui Doc Soup e Hot Docs Showcase. Ora, per quest'anno ci saranno quattro documentari colombiani che saranno proiettati nell'ambito di questo festival.

Quest'anno, la 29a edizione del festival si terrà dal 28 aprile all'8 maggio; lì saranno esposti formati audiovisivi i cui elementi principali sono la migrazione, la natura e l'ambiente, quelli che saranno visti da fan, appassionati di cinema e critici di questo formato cinematografico.

Il primo ad essere presentato sarà 'Alis', un film diretto da Nicolás van Hemelryck e Clare Weiskopf, che per primi chiedono a diverse giovani donne di chiudere gli occhi per poter immaginare la storia di una nuova compagna di classe, che è immaginaria e con lo stesso nome del film. Inizia così la storia incentrata sulle cupe strade di Bogotà.

Mentre la storia si svolge, i registi mostrano che ciò che era iniziato come finzione finisce a livello di realtà, facendo vedere ai protagonisti, attraverso Alis e una prospettiva diversa, le proprie realtà. Diventa anche un esercizio di proiezione di esperienze incentrate sul passato di coloro che sono coinvolti nel filmato.

'Alis' arriva al Canadian Film Festival dopo aver ricevuto l'Orso di Cristallo e il Teddy Award per il miglior film alla 72esima edizione del Festival di Berlino. Inoltre, farà parte della sezione «Made in Chile», poiché la coproduzione minoritaria proveniva da quel paese.

«My Two Voices» ha avuto un ingresso trionfale nell'industria cinematografica quando è stato presentato in anteprima mondiale al Forum della Berlinale. Ora arriva a HotDocs nella categoria Canadian Spectrum. Questo film della regista canadese colombiana Lina Rodríguez racconta la storia di Marinela, una donna nata nel paese nordamericano ma tornata in Colombia all'età di quattro anni. Ora, essendo una donna adulta, torna nel luogo in cui è nata in mezzo a varie sensazioni.

Insieme a lei, altri due immigrati latini condividono le loro esperienze di quella che è stata la diaspora di cui sono stati vittime. Memoria, lingua e tradizioni si confrontano tra loro in questa storia che tiene nascosta la loro identità.

'No Affair', di Guillermo Moncayo, debutterà nella sezione 'Shorts'. È, fondamentalmente, un film incorporato in un altro: combina la finzione ricreata da un guardiano dello zoo che lotta per migliorare la convivenza con la figlia, così come la vera corrispondenza del regista con il fratello dopo un silenzio assordante e l'iconografia mostrata in un alligatore affetto da depressione. Inoltre, 'When the Shot', una coproduzione realizzata da Colombia e Paesi Bassi, sarà presentato in anteprima mondiale.

È una narrazione in prima persona che mette lo spettatore nei panni del regista che subisce un attacco, sentendo l'ansia generata dalla violenza. Una fusione di sangue con aspettative e paesaggi familiari, anche se disfunzionali.

Infine, l'Hot Docs Forum (che parla di finanziamento del progetto) verrà mostrato 'Milisuthando', dello scrittore Milisuthando Bongela e che ha significato una collaborazione tra Colombia, Stati Uniti e Sud Africa. Rappresenta la figura dell'amore in un contesto razziale.

