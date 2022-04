Apple: notizie che conosciamo sul prossimo aggiornamento per iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Le notizie arrivano da Apple. Ed è che l'ultimo aggiornamento del sistema operativo iPhone chiamato iOS 16 includerà un rinnovo delle notifiche e un'ampia varietà di nuovi funzioni nel settore della salute.

Lo ha annunciato Mark Gurman nella sua newsletter Power On per Bloomberg. Lo specialista ha assicurato che la società presenterà un'anteprima delle modifiche di iOS 16 nell'ambito della sua World Conference of Developers (WWDC), che si terrà dal 6 al 10 giugno.

Oltre a condividere le novità di iOS 16, verranno rilasciati anche altri importanti aggiornamenti software per i suoi principali dispositivi, come quelli per watchOS 9, macOS 13 e tvOS16.

In questa occasione, il gigante dei computer metterà a disposizione degli sviluppatori nuovi aggiornamenti delle sue funzioni di monitoraggio delle attività e della salute per il sistema operativo nativo dell'iPhone, sebbene non vi siano cambiamenti importanti nella sua interfaccia.

«Non mi aspetto una riprogettazione completa dell'interfaccia iOS, anche se non è cambiato molto da iOS 7, (che è stato rilasciato) quasi un decennio fa», ha detto Gurman. Per quanto riguarda le notizie dell'ecosistema del sistema operativo di Apple, ha affermato che una nuova interfaccia multitasking potrebbe presto essere vista su iPadOS e che watchOS sarebbe anche in grado di ottenere «aggiornamenti importanti» in aree identiche a quelle di iOS.

D'altra parte, ha detto che Apple potrebbe presentare all'evento maggiori dettagli sul suo auricolare Mixed Reality (RM), uno degli annunci più attesi. Il nome interno utilizzato nell'azienda per riferirsi a questo progetto è Sidney.

Il rilascio del visualizzatore potrebbe avvenire durante il ciclo iOS 16, che inizia a giugno e raggiunge iOS 17 nell'autunno 2023. Questa conclusione è raggiunta dopo aver analizzato questo sistema operativo e aver visto prove che indicano l'inclusione di questo nuovo gadget.

È anche possibile che, oltre al pagamento anticipato, l'azienda organizzi un evento speciale basato sulla realtà aumentata e virtuale, tra pochi mesi, per presentare tale hardware nella società.

Allo stesso tempo, nell'ambito del WWDC, la società annuncia i nuovi Mac che Apple intende lanciare nei prossimi mesi. Il produttore sta lavorando ai nuovi modelli di MacBook Air e MacBook Pro, oltre a un mini Mac aggiornato e un iMac da 24 pollici.

Come ogni anno, all'evento Apple ci sarà una cerimonia di apertura (keynote) e poi diverse conferenze specializzate. Allo stesso tempo, questa edizione aggiungerà più laboratori di apprendimento, sale digitali per interagire con i partecipanti e più contenuti saranno disponibili per i partecipanti.

Oltre alla conferenza online, il gigante dei computer ospiterà un giorno speciale per sviluppatori e studenti ad Apple Park il 6 giugno per guardare insieme il keynote.

L'azienda sosterrà anche gli studenti che stanno muovendo i primi passi nella programmazione con il concorso Swift Student Challenge.

Questo si riferisce a Swift Playgrounds, un'applicazione per iPad e Mac che aiuta a imparare la programmazione Swift in modo semplice e interattivo.

Per la sfida di quest'anno, gli studenti di tutto il mondo sono invitati a creare un progetto di app Swift Playgrounds su un argomento a loro scelta e possono inviare il loro lavoro fino al 25 aprile.

I vincitori riceveranno abbigliamento esclusivo WWDC22, un set di spille personalizzate e un anno di iscrizione all'Apple Developer Program.

«WWDC22 invita gli sviluppatori di tutto il mondo a riunirsi per esplorare come dare vita alle loro migliori idee e spingere i confini di ciò che è possibile. Amiamo entrare in contatto con i nostri sviluppatori e speriamo che tutti i nostri partecipanti siano motivati dalla loro esperienza», ha dichiarato Susan Prescott, Vice President Global Developer Relations e Business and Education Marketing di Apple, nel comunicato della società, annunciando l'evento.

