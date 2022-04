Procura accusa sindaco di Manaure per irregolarità in suo possesso

Il 10 aprile, l'ufficio del procuratore generale ha annunciato di aver presentato accuse contro il sindaco di Manaure, La Guajira, Juan José Robles Julio, per presunte irregolarità durante la registrazione e l'assunzione dell'incarico come prima autorità del comune per il periodo (2020-2023).

Il cane da guardia cerca di stabilire se l'ex presidente abbia avuto motivi di incapacità, per ricoprire la carica nonostante avesse una presunta relazione nel secondo grado di consanguineità (fratello) con Carlos Arturo Robles Julio (2018-2021), che ha servito come rettore dell'Università di La Guajira all'interno del 12 mesi prima della sua elezione a sindaco.

Per questi fatti, in una sentenza del Tribunale amministrativo di La Guajira del 15 gennaio 2021, confermata dal Consiglio di Stato, l'elezione di Juan José Robles Julio a sindaco del comune di Manaure è stata dichiarata nulla e la credenziale concessa dalla commissione di conteggio che ha accreditato a lui in quanto tale fu ordinato di essere cancellato.

Per l'Entità, l'ex presidente è stato in grado di violare il paragrafo 4 dell'articolo 37 della legge 617 del 2000, in cui si afferma che «Non può essere registrato come candidato, né eletto, né nominato sindaco municipale o distrettuale: (...) 4. Chiunque abbia legami (...) di parentela fino al secondo grado di consanguineità, con funzionari che nei dodici (12) mesi precedenti l'elezione hanno esercitato l'autorità amministrativa (...) nel rispettivo comune (...)».

In questa fase procedurale, l'eventuale colpa della persona oggetto dell'indagine è stata provvisoriamente classificata come molto grave, commessa come colpa molto grave, per manifesta violazione delle norme imperative.

La Procura Regionale di La Guajira ha indicato che, dopo la fase di indagine, il fascicolo sarà inviato all'ufficio designato per far avanzare il processo disciplinare, davanti al quale i soggetti del procedimento possono presentare dichiarazioni di non responsabilità, versione gratuita, e fornire e/o richiedere prove e le loro memorie, se lo ritengono opportuno.

Altre azioni dell'Ufficio del Procuratore

Il Ministero Pubblico ha rilasciato dichiarazioni degli addebiti agli ex consiglieri di San Martín, Cesar, nel periodo 2016-2019, Heraldo Quintero Jiménez, Fernando González Navarro, Germán Quiñónez Valero e Wilmer Arias Jiménez, per presunte irregolarità nella selezione del funzionario comunale.

L'ufficio del procuratore provinciale provinciale di Ocaña, Norte de Santander, sta indagando su di loro perché gli ex funzionari, che erano membri del consiglio di amministrazione della società nel 2016, hanno firmato un accordo con la Federazione nazionale dei consigli (Fenacón) per sostenere la selezione, senza apparentemente soddisfare i requisiti richiesti da tale ente per legge.

Secondo l'inchiesta, sembra che Fenacón non fosse costituita come università o istituto di istruzione superiore, né si specializzò nella selezione del personale, quindi presumibilmente non soddisfaceva le condizioni di idoneità ed esperienza per sostenere l'elezione del funzionario municipale per il periodo 2016 — 2020.

Per l'organo di vigilanza, gli ex funzionari hanno forse violato i principi di moralità, economia, trasparenza, selezione obiettiva e responsabilità della funzione amministrativa. Per questi eventi, l'Ufficio del Procuratore ha descritto il presunto comportamento commesso dalle persone indagate come un reato molto grave commesso come una colpa molto grave. I quattro ex membri del personale possono chiedere di essere ascoltati in una versione gratuita se lo richiedono.

