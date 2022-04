Pasqua a Cajamarca: i migliori piatti tipici da gustare in questa zona

La gastronomia di Cajamarca è una delle più straordinarie del Perù e parte della sua preparazione ha ingredienti originari del paese.

Con la comparsa degli spagnoli nelle terre inca, gli abitanti hanno fatto una sinergia tra ingredienti spagnoli e nazionali. La cavia, l'agnello, il peperoncino, il mais o il mais e la patata gialla fanno parte degli elementi principali dei piatti tipici di Cajamarca.

A Pasqua, Cajamarca è una delle mete più visitate dai turisti ed è per questo che, di seguito lo faremo mostrarti 10 piatti tipici di questa regione.

1. Frito Cajamarquino:

Questo è uno dei pasti più tradizionali ed emblematici, che vengono gustati durante la stagione del carnevale. Questo piatto ha pezzi di rigaglie di maiale fritte impanate allo zafferano, accompagnate da patate cotte e disfatte , simile a quella di una purea. A questa miscela è possibile aggiungere una porzione succosa e speziata di ceviche di pesce.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. Zuppa di chochoca con carne essiccata:

La farina di mais è l'ingrediente stella della zuppa di chochoca. Questo brodo contiene anche carne di manzo e verdure come sedano e patate gialle come ingredienti.

In alcune zone di Cajamarca si aggiungono anche uova e formaggio. C'è anche un'altra opzione di zuppa di chochoca e a questa si aggiunge la cecina.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. Puchero il Sancochado:

Lo stufato di Cajamarquino è un piatto tipico che viene spesso preparato anche durante il carnevale. Ha un altro nome con cui è conosciuto e cioè parcochado . I suoi ingredienti principali sono patate, cavoli e tre tipi di carne: maiale, manzo e montone. Inoltre, è accompagnato da patate dolci o yucca. Se ti piace il piccante, puoi servirlo con pepe huacatay. Una prelibatezza per il palato.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. Brodo di testa di agnello:

Il brodo di testa di agnello è ideale per il freddo e in Cajamarca è conosciuto come Uman Caldo, questa zuppa è simile al parboiled , a causa degli ingredienti, poiché contiene patate, manioca, sedano e carne di pecora, che forniscono molti nutrienti che permettono grande energia al corpo.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. Brodo verde:

Il brodo verde o Yaku Chupe è una zuppa di origine andina a base di formaggio Cajamarquino, patate, uova ed erbe aromatiche della regione come paico, menta piperita e prezzemolo. Inoltre, è accompagnato da una porzione di campo di montagna o mais andino. Questa zuppa è ideale per combattere il freddo Cajamarquino e ha anche proprietà curative.

Caldo verde. (Foto: Captura)

6. Porcellino d'India fritto con patata piccante:

Questo piatto è preparato in diverse regioni del paese, soprattutto negli altopiani del Perù, ma ogni posto ha un condimento speciale e questo è il caso del Cajamarca . Questa preda viene fritta al punto da essere croccante e servita con patate condite con peperoncino panchina, arachidi, pepe e sale. È anche accompagnato con cipolla creola e salsa rocoto.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. Cotce di maiale con soprannome:

Il chicharrón de Cajamarca è un piatto a base di frittura di maiale condito con pepe e sale, croccante e dorato nel suo stesso grasso, servito con patate parboiled o dorate, abbondante mote e insalata di cipolle e menta. Si consiglia di accompagnare questo delizioso pasto con una bevanda tradizionale della zona, come la chicha de jora.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. Humita:

Le humitas Cajamarquina si consumano in qualsiasi momento, è molto simile a un tamale. È fatto con mais macinato e condito con uvetta, avvolto in panca o foglia di mais secca.

Esistono due tipi di humitas, dolci e salati , nel caso di quelli dolci hanno formaggio, zucchero e uvetta, mentre quelli salati hanno carne e verdure.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. Dolci al latte:

È importante chiarire che Cajamarca è un'area con una grande produzione di latte e distribuiscono persino il prodotto lattiero-caseario a livello nazionale. Oltre al prodotto liquido, vengono creati prodotti derivati come delicatezza bianca, burro, gelato, yogurt e formaggio . Nel caso della prelibatezza bianca è anche conosciuta come dulce de leche. Al giorno d'oggi, questo dulce de leche è composto da diversi sapori come lucuma, cioccolato, cherimoya, quinoa, tra gli altri.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. Formaggio con miele:

Il formaggio con miele è preparato con latte, panna, cannella e chiodi di garofano di specie. Quando la miscela si indurisce, viene servita e viene aggiunto del miele. Questo dolce è uno dei più consumati della zona.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

