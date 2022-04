Olaf Scholz ha promesso a Zelensky che farà tutto il possibile per processare i crimini di guerra commessi dai russi.

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

Il ministro degli Esteri tedesco Olaf Scholz ha assicurato oggi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarà fatto ogni sforzo per assicurare alla giustizia gli autori dei crimini di guerra commessi dalla Russia.

In una dichiarazione, la vice portavoce dell'esecutivo tedesco, Christiane Hoffmann, ha sottolineato che il governo federale, insieme ai suoi partner internazionali, farà «tutto ciò che è in suo potere per garantire che i crimini siano incessantemente indagati e che gli autori siano identificati per essere ritenuti responsabili davanti a tribunali nazionali e internazionali».

Nella sua conversazione telefonica di oggi con Zelenski, Scholz ha condannato gli «odiosi crimini di guerra» commessi dalle truppe russe a Bucha e altrove in Ucraina ed ha espresso la sua solidarietà alla popolazione ucraina e il pieno sostegno della Germania.

Il ministro degli Esteri tedesco è stato anche informato dell'attuale situazione in Ucraina e del processo negoziale tra Kiev e Mosca, aggiunge il comunicato.

”Tuve una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hicimos hincapié en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. También hablamos de las sanciones contra Rusia, de defensa y de apoyo financiero a Ucrania”, informó Zelenski por su parte en Twitter. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka | AP

Scholz e Zelenski hanno anche discusso le opzioni per fornire ulteriori aiuti all'Ucraina e hanno accettato di rimanere in stretto contatto, conclude.

«Bucha non è successo in un giorno. Per molti anni, le élite politiche e la propaganda russe hanno incitato all'odio, disumanizzato gli ucraini, alimentato la superiorità russa e aperto la strada a queste atrocità. Incoraggio gli accademici di tutto il mondo a indagare su ciò che ha portato a Bucha», scrive Kuleba sul suo account Twitter.

Da parte sua, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato oggi gli scienziati di tutto il mondo a indagare sulle ragioni, alimentate da anni, ha detto, che hanno portato alle atrocità commesse dalle truppe russe a Bucha.

«Bucha non è successo in un giorno. Per molti anni, le élite politiche e la propaganda russe hanno incitato all'odio, disumanizzato gli ucraini, alimentato la superiorità russa e aperto la strada a queste atrocità. Incoraggio gli accademici di tutto il mondo a indagare su ciò che ha portato a Bucha», scrive Kuleba sul suo account Twitter.

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó la defensora del pueblo ucraniano. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

Il difensore civico ucraino, Lyudmila Denisova, ha riferito ieri in una dichiarazione su Facebook che a Bucha «le persone sono state uccise a bruciapelo» e «torturate a morte non solo adulti, ma anche bambini».

Ha aggiunto che, secondo i sopravvissuti, le forze del leader ceceno, Ramzan Kadirov, hanno installato «una vera camera di tortura» nel suo quartier generale.

«Secondo le autorità cittadine, attualmente ci sono un totale di 360 civili uccisi a Bucha, tra cui almeno dieci bambini», ha detto.

LA RICERCA

L'Ucraina ha aperto 5.600 indagini su presunti crimini di guerra commessi sul suo territorio dall'inizio dell'invasione russa, ha detto domenica il procuratore generale ucraino Irina Venediktova all'emittente britannica Sky News.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR La mano de un civil que, según las autoridades ucranianas, murió durante la invasión rusa, se ve en una fosa común en la ciudad de Bucha. REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS

Definendo il presidente russo Vladimir Putin «il principale criminale di guerra del 21° secolo», il pubblico ministero ha affermato di aver identificato 5.600 casi di presunti crimini di guerra e 500 criminali di guerra russi.

Tra gli altri casi, ha parlato dell'attacco, attribuito a un missile russo, alla stazione ferroviaria di Kramatorsk (est), in cui sono stati uccisi 52 civili, tra cui cinque bambini.

«Questo è assolutamente un crimine di guerra», ha detto Venediktova, affermando di avere «prove» che la Russia era dietro l'attacco. «Queste persone volevano solo salvare le loro vite, volevano essere evacuate», ha detto.

Il procuratore generale ha ringraziato il primo ministro britannico Boris Johnson, che sabato ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, durante la quale ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky e ha promesso nuove armi all'Ucraina.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Un empleado del servicio funerario se sienta junto a los cuerpos de civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha. REUTERS/Oleg Pereverzev REUTERS

«Quello che Putin ha fatto a Bucha e Irpin sono stati crimini di guerra che hanno danneggiato in modo permanente la sua reputazione», ha detto Johnson, riferendosi alle due piccole città vicino alla capitale ucraina che sono diventate un simbolo delle atrocità dell'invasione russa.

Zelenski ha annunciato la scorsa settimana la creazione di un «meccanismo speciale» per «indagare e perseguire tutti i crimini degli occupanti», aggiungendo che lavorerà sulla base del «lavoro congiunto di esperti nazionali e internazionali».

(con informazioni fornite da EFE e AFP)

