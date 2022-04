Luis Diaz ha suscitato la «gelosia» di uno storico giocatore del Liverpool prima della partita contro il City

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Díaz è stato una delle grandi sensazioni del calcio europeo nelle ultime settimane. L'attaccante della nazionale colombiana, che è stato scelto come miglior acquisto del mercato invernale, continua a segnare buone prestazioni con il Liverpool in vista della stagione 2021-22.

Mercoledì scorso, La Guajira, nativa di Barrancas, è stata scelta come figura nella partita contro il Benfa per il andata della finale dei quarti di finale della UEFA Champions League. Un assist per Sadio Mané (37') e un punteggio alla fine della partita (87') hanno aiutato il Liverpool a vincere 3-1 all'Estádio da Luz, in Portogallo,

L'allenatore della squadra inglese, Jürgen Klopp, così come diversi giocatori ed ex giocatori dell'istituzione hanno riempito di elogi il calciatore colombiano. Questa volta è stato Dirk Kuyt, un ex attaccante che ha indossato i colori della squadra tra il 2006 e il 2012. Durante il suo periodo al Liverpool, l'idolo olandese ha giocato un totale di 286 partite, ha segnato 71 gol e ha vinto un titolo (Coppa di Lega 2012).

Il sito ufficiale del Liverpool ha pubblicato questo sabato una rubrica di opinione di Kuyt in cui confessava di essere «geloso» per le capacità atletiche del colombiano: «Potevo correre un bel po' quando ero giocatore, ma devo ammettere di essere geloso dei polmoni di Luis Diaz. La loro resistenza è sorprendente. Sembra che la pressione lo porti nelle vene, quindi non è sorprendente vedere perché si è adattato così rapidamente al sistema di Jürgen Klopp».

Allo stesso modo, l'ex giocatore è rimasto stupito dall'accoppiamento che «Lucho» ha avuto con gli altri suoi compagni di squadra, capendo che sta ancora imparando a parlare inglese. «È arrivato a Liverpool a metà stagione, non parla la lingua madre ed è caduto in un sistema che, comprensibilmente, ha impiegato un po' di tempo agli altri giocatori per fare conoscenza».

«Oltre ai suoi livelli di fitness, la sua abilità è incredibile. Ora sta segnando gol importanti, dando grandi assist. Quando lo vedi dribblare con la palla, sembra che abbia ancora la visuale completa del campo, per vedere altri giocatori e fare passaggi facili. La cosa eccitante: penso che possa migliorare sempre di più», ha concluso il benchmark olandese.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

Dopo la vittoria contro il Benfa durante la settimana, Klopp ha ridedicato qualche parola a Diaz e ha rimarcato la sua gioia per averlo ingaggiato: «È un top player. È un top, top player di livello mondiale. È una gioia per me lavorare con Luis ogni giorno e sono più che felice che abbiamo deciso di firmarlo a gennaio».

Dal suo arrivo a Liverpool, il guajiro ha giocato 13 partite, sei delle quali per la Premier League, tre in Champions League e in FA Cup, e un'altra in Coppa di Lega. Inoltre, accumula tre gol e un assist.

Liverpool e Manchester City si affronteranno questa domenica all'Etihad Stadium per la 32esima giornata di Premier League. Questo impegno potrebbe finire per condannare il titolo, poiché, a sei date dalla fine, solo un punto separa entrambe le squadre: i «Citizens» sono primi con 73 unità, mentre i «Reds» sono secondi con 72. La partita si svolgerà dalle 10:30. (Ora colombiana).

Ricordiamo che Luis Díaz sa già cosa vuol dire contrassegnare la città come visitatore. Il 21 ottobre 2020, quelli guidati da Pep Guardiola hanno battuto il Porto 3-1 nella prima giornata del Gruppo C della Champions League. Quel giorno, «Lucho» segnò l'unico gol per «Dragão» dopo una grande giocata individuale iniziata nel settore sinistro e terminata con un potente tiro al palo dalla mano destra di Ederson.

