Questo sabato 9 aprile, l'aviazione colombiana ha raggiunto un traguardo: dopo aver ricevuto un atterraggio di prova di un aereo commerciale all'aeroporto nel comune di Paipa (Boyacá), i voli commerciali sono praticamente possibili in tutti i dipartimenti del paese.

Si tratta di un ATR-42, un modello di aeroplano prodotto in Francia dagli anni '80, con una capacità di circa 42 passeggeri. In Colombia, questo tipo di aeromobile è gestito dall'Air Force, dalla compagnia aerea statale Satena e dalla compagnia low cost EasyFly. L'aereo atterrato a Paipa è di proprietà di quest'ultima compagnia.

L'aereo è atterrato dopo le dieci del mattino di sabato sulla pista dell'aeroporto Juan José Rondón. Lo ha detto Fabio Medrano, il sindaco di Paipa, sull'evento attraverso il suo account Facebook.

Secondo il sindaco Medrano, il comune ha lavorato per due anni per raccogliere risorse per espandere la pista di atterraggio in modo che gli aerei con una capacità fino a 70 passeggeri possano raggiungere. Fino ad ora, solo i voli charter erano arrivati sulla pista Juan José Rondón. Era inoltre necessario raccogliere informazioni dal terreno per stabilire una topografia aerea e garantire atterraggi confortevoli e sicuri.

Il presidente di Paipa non osa ancora garantire che i voli commerciali raggiungano immediatamente il comune di Boyacá, perché gli adeguamenti sono ancora in sospeso. Ad esempio, è ancora necessario acquistare un'autopompa antincendio a tempo pieno ed effettuare riparazioni locative all'interno dell'aeroporto.

Dopo questo test di successo, gli aerei con passeggeri potranno circolare nelle prossime settimane.

Il dipartimento di Boyacá ha diverse piste di atterraggio. Infatti, l'aeroporto Gustavo Rojas Pinilla di Tunja, la sua capitale, è stato uno dei primi terminal aerei aperti in Colombia: il generale che gli ha dato il nome ne ordinò la costruzione nel 1953 e fu aperto nel 1955.

Tuttavia, l'aeroporto di Tunja è durato 40 anni senza operazioni a causa dell'indifferenza dei leader locali e delle pressioni commerciali esterne; forse, gli stessi che hanno promosso il crollo dei binari ferroviari.

Per riaprire oggi l'aeroporto di Tunja, secondo Alejandro Mejía, direttore degli investimenti e del commercio presso il Ministero dello sviluppo aziendale, «la dimensione della pista, che ora è lunga 1.000 metri, dovrà essere triplicata. L'idea è di raggiungere più di 3.500 metri, a causa dell'altezza della città».

L'aeroporto Alberto Lleras Camargo, a Sogamoso, è attualmente operativo e riceve voli charter e cargo, sebbene negli anni '80 abbia ricevuto voli commerciali dagli estinti Aces, dall'aeroporto El Dorado. «Ci sono anche tracce a Muzo, El Espino, Quipama e Puerto Boyacá per un totale di sette nel dipartimento», ha spiegato il funzionario.

