I governi di Colombia e Perù decidono di esplorare il bacino del fiume Putumayo

Su iniziativa dei governi di Colombia e Perù, la spedizione binazionale del bacino del fiume Putumayo sarà effettuata tra i due paesi vicini. Questa misura fa parte degli impegni binazionali sottoscritti nel piano d'azione Villa de Leyva 2022, il 14 gennaio. Incontro che ha riunito i presidenti, Iván Duque della Colombia e Pedro Castillo del Perù.

Questa prima spedizione binazionale sulla biodiversità è stata lanciata venerdì 8 aprile nella città di Iquitos, in Perù. All'evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni peruviane e colombiane.

Secondo il Ministero dell'Ambiente colombiano, l'obiettivo del lavoro binazionale è conoscere le specie registrate nel bacino del fiume Putumayo, «al fine di promuoverne la conservazione, identificare specie endemiche o minacciate e determinare specie adatte per processi di ripristino ecologico, nonché il rafforzamento delle capacità delle comunità locali».

Dal 9 aprile al 1 maggio, 47 scienziati dei due paesi percorreranno un settore del bacino centrale del fiume Putumayo, situato nei dipartimenti di Amazonas (Colombia) e Loreto, nella provincia di Maynas (Perù). Durante la spedizione, verrà effettuato il campionamento sul campo di diversi gruppi biologici di flora e fauna, «che rafforzerà le informazioni delle collezioni biologiche e dei sistemi informativi amazzonici di ciascun paese», hanno affermato le autorità dei due paesi durante la cerimonia di lancio di questo alleanza.

Lo sviluppo tecnico della spedizione sarà effettuato dall'Istituto amazzonico di ricerca scientifica (SINCHI) della Colombia, che fornirà il servizio di 17 dei suoi ricercatori delle Università Nacional e della Valle. Da parte sua, il Peruvian Amazon Research Institute avrà 30 ricercatori collegati all'istituzione e all'Universidad Mayor de San Marcos.

Luz Marina Mantilla Cárdenas, direttore generale di SINCHI, ha affermato che «la nostra missione sarà quella di rafforzare il pool di informazioni delle collezioni biologiche e i sistemi informativi amazzonici e sulla biodiversità di ogni paese e rafforzare così le comunità locali stesse nella conoscenza del loro risorse. Siamo fiduciosi che i risultati che otterremo saranno vitali per la scienza e la conoscenza generale e che il lavoro della popolazione locale favorirà lo scambio di conoscenze, conoscenze ed esperienze», ha detto.

Durante la fase sul campo, i team saranno accompagnati da co-ricercatori locali, che faciliteranno lo scambio e il trasferimento di conoscenze ampliando il dialogo tra conoscenze tradizionali e scientifiche. «In questa spedizione binazionale, non solo vengono stabilite relazioni binazionali, ma gli scienziati avranno un legame e una base di lavoro comune nel corso degli anni», ha affermato Benjamín Marticorena, presidente del Consiglio Nazionale della Scienza, Tecnologia e Innovazione del Perù.

La zona di confine in cui si svolgerà la spedizione è una delle regioni più lontane dai centri abitati di Colombia e Perù, che a loro volta condividono un tratto di 1.330 chilometri lineari. «Questo lavoro è essenziale per una gestione sostenibile, ma prima dobbiamo sapere cosa abbiamo nella nostra Amazzonia ed è per questo che è essenziale iniziare questa spedizione», ha affermato il vice ministro dello sviluppo delle risorse naturali del Perù, Yamila Silva Vidal.

Da parte sua, il vice ministro della conoscenza, dell'innovazione e della produttività del Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione, Sergio Cristancho Marulanda, ha sottolineato che «per il governo colombiano, la conoscenza della biodiversità è di vitale importanza per stabilire la corretta gestione delle risorse naturali ».

