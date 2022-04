Perché il fagiano e la faraona non fanno parte del cestino base?

Poco prima della mezzanotte del 7 aprile, il Presidente del Congresso, María del Carmen Alva, ha annunciato con entusiasmo che il Il ramo legislativo aveva approvato la legge che scagionava il pagamento di IGV «per i prodotti del paniere familiare di base». Tuttavia, dall'esecutivo, il premier Aníbal Torres, ha criticato l'aggiunta di alimenti che non fanno parte della dieta da parte di famiglie con poche risorse. Pertanto, vale la pena chiedersi cosa fa sì che prodotti come il fagiano o la faraona abbiano ricevuto questo beneficio se non sono disponibili per tutti i peruviani.

Sebbene oggi il fagiano sia classificato come pollame, la sua presenza non si è distinta solo alle tavole aristocratiche, ma anche in occasione di eventi reali. La predilezione per questo uccello, come pavoni o cigni all'epoca, non era dovuta solo al sapore della sua carne, ma alla sua bellezza che risalta grazie al suo piumaggio colorato e alla lunga coda. Una nota di El Comercio pubblicata nel 2010 riportava già la chiusura di diversi vivai di fagiani nel nostro paese in quanto si trattava di un'attività non redditizia.

In una conversazione con Infobae, la fattoria di fagiani «Evans» situata nella provincia di Ilo, Moquegua ha commentato che sia il fagiano scuro che il collarejo costano S/400 per unità senza contare il costo della spedizione nella capitale. Inoltre, ha sottolineato che è l'invio di uccelli ancora vivi. Il collarejo è uno dei tipi più comuni di fagiano per l'allevamento domestico data la facilità della sua educazione. Tuttavia, nel caso del fagiano scuro o anche conosciuto come venerato, viene allevato principalmente per l'uso in cucina.

L'alto prezzo del fagiano sta nella complessità della sua educazione. I primi 40 giorni di vita sono importanti ed è fondamentale assicurarsi che siano esposti alla temperatura ambiente e ricevano una corretta alimentazione. Una pubblicazione di Agritotal, sito specializzato in agroalimentare, sottolinea che uova sode tritate, chicchi di grano, sorgo e mais, frutta di stagione, erba medica e altre verdure come bietole e lattuga vengono aggiunte alla dieta equilibrata. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione agli spazi in cui si sviluppano questi uccelli.

FARAONA

Conosciute anche come faraone, le faraone sono animali medi il cui peso varia da 3,3 a 4 chilogrammi. Si tratta di uccelli esotici che hanno attirato l'attenzione non solo per il loro gusto ma anche per la loro capacità di consumare insetti senza rovinare la vegetazione. L'azienda avicola Criales ha detto a questo media che al momento questo tipo di uccello non è in vendita fino all'inizio della sua stagione che inizia a settembre. Questo punto vendita li offre in coppie di un mese nati da S/ 50,00.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

L'allevamento di questi uccelli non ha bisogno di tante cure come il fagiano, ma trattandosi di un uccello capace di volare, devono essere costruiti spazi dove possa viaggiare senza avere la possibilità di scappare. La loro dieta non è impegnativa. La sua carne è considerata una delle più salutari e dietetiche poiché la presenza di grassi in essi è dell'1%. La vendita delle loro uova è anche un business importante per coloro che li allevano a causa della loro produzione costante e della lunga durata di conservazione.

A differenza del pollo, un alimento comune sulle tavole di famiglia, sia il fagiano che la faraona non sono facilmente accessibili. È quindi sorprendente che siano stati inclusi nella legge che esonera i prodotti che fanno parte del paniere familiare di base dall'imposta generale sulle vendite (IGV).

CONTINUA A LEGGERE