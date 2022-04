Metropolitana di Bogotá: scopri il trasferimento della linea 2, che inizierà sulla 72esima strada e andrà a Suba

L'8 aprile, il Consiglio di Amministrazione della Bogotá Metro Company, durante la sessione speciale numero 71, ha approvato il percorso della Linea 2 della metropolitana di Bogotá, verso Suba ed Engativá, che avrà un'estensione di 15,8 chilometri, principalmente sotterranea.

Il percorso approvato inizia da Caracas Avenue con Calle 72, dove si collega alla prima linea della metropolitana. Da lì parte verso ovest lungo la 72esima strada, fino all'Avenida Ciudad de Cali, e prende a nord-ovest, fino al corridoio del futuro ALO, raggiungendo AC 145 (futuro viale trasversale di Suba) e terminando nel cortile dell'officina.

Inoltre, è stato confermato che saranno costruite 11 stazioni lungo il percorso della seconda linea della metropolitana, che dovrebbe iniziare a funzionare nel 2030 con 23 treni (sei auto ciascuno), mobilitando circa 45.000 passeggeri all'ora in ogni direzione, aumentando l'uso della rete metropolitana con quasi 700 .000 passeggeri con una stima di 360.000 viaggi al giorno.

Allo stesso modo, la giunta ha annunciato che sta progredendo nel consolidamento dei requisiti per il cofinanziamento della Nazione e del Distretto, di questo importante progetto che andrà a beneficio di quasi 2.500.000 cittadini.

Infine, secondo il direttore della Bogotá Metro Company, Leonidas Narváez, questa seconda linea della metropolitana avrà anche un impatto positivo sulle città di Chapinero e Barrios Unidos e, inoltre, si prevede che, durante la sua fase di costruzione, genererà più di 5.000 posti di lavoro diretti.

Venerdì scorso, 1 aprile, il sindaco di Bogotà, Claudia López, ha annunciato che, se tutto andrà come previsto, in poco più di tre mesi saranno messe in sicurezza le risorse per la seconda linea della metropolitana della capitale.

«A luglio firmeremo l'accordo di cofinanziamento per la seconda linea della metropolitana di Bogotá», ha detto il presidente durante la firma dei contratti per il mega-progetto Accesos Norte 2 e la cerimonia di apertura della Western Longitudinal Highway (ALO) Sur.

Ha anche sottolineato il ruolo dell'Esecutivo nel portare avanti le iniziative richieste dalla capitale e dal Paese. «Il governo nazionale del presidente Iván Duque è quello che ha fatto il più grande investimento in infrastrutture e mobilità sostenibile nella storia della Colombia e di Bogotà», ha affermato il sindaco López.

Il 23 marzo Empresa Metro de Bogotá ed Enel, grazie al lavoro continuo e a un team di oltre 100 persone, hanno completato i lavori su cinque snodi dell'High Voltage Advance Network Transfer (TAR) per la Prima Linea della Metropolitana, il cui obiettivo era liberare il corridoio, facilitarne i lavori e garantirne la conformità con le distanze, tra le linee elettriche e il nuovo sistema di trasporto.

Il trasferimento di reti ad alta tensione consisteva nella costruzione di nuove strutture, nell'installazione di pali e torri a molti piani e nella posa di reti e linee di trasmissione, a cinque incroci completati, uno in corso, e una sottostazione, dove passerà la metropolitana.

