Le forze militari sequestrano sei draghe e infliggono un duro colpo contro l'estrazione illegale ad Antioquia

Nelle ultime ore la Marina colombiana, in operazioni congiunte con l'Esercito Nazionale e in coordinamento con il Corpo di Investigazione Tecnica (CTI) dell'Ufficio del Procuratore Generale, è riuscita a sequestrare sei draghe sul fiume Cauca nel dipartimento di Antioquia.

L'operazione è stata effettuata nel comune di Cauca, sul fiume Cauca, dove 12 individui sono stati catturati in flagrante, che sono stati sequestrati sei draghe aspiranti di tipo subacqueo, che sono state utilizzate per l'estrazione illegale in questa zona del dipartimento.

I soggetti, che non hanno presentato la documentazione legale delle draghe, né i permessi per svolgere attività minerarie, sono stati trasferiti alle strutture CTI nel comune di Caucasia, per il perseguimento del reato di sfruttamento illegale di giacimenti minerari e altri minerali, in conformità con il disposizioni dell'articolo n. 388 del codice penale colombiano.

Il 28 marzo, sempre nell'ambito del piano Artemis, sono state rimosse 12 draghe utilizzate in attività minerarie illegali e due cittadini brasiliani sono stati catturati in un'operazione congiunta della Marina Nazionale, dell'Esercito e della Polizia, e in coordinamento con l'Ufficio del Procuratore Generale, il Ministero dell'ambiente e dei parchi nazionali nella zona di confine con il Brasile.

L'operazione è avvenuta a Puerto Franco, nel Parco Nazionale del Puré, dove il ministro della Difesa Diego Molano ha indicato che i macchinari e i detenuti erano impegnati nell'estrazione illegale dell'oro, «in un settore di proprietà dei colombiani e del patrimonio di questo paese».

Inoltre, il funzionario ha ricordato che l'anno scorso era stato possibile determinare, in un Consiglio di sicurezza, che «c'era una minaccia contro questo Parco Naturale Puree dallo sfruttamento delle miniere illegali in Colombia con draghe che si sono arrampicate dal Brasile lungo il fiume e minacciando l'inquinamento di questo affluente».

Vale la pena ricordare che il 12 marzo, la Sovrintendenza ai trasporti, dopo aver effettuato visite di ispezione nell'area e aver ricevuto informazioni, ha dimostrato che ci sono situazioni sulla National Route of Yarumal che minacciano la conservazione delle infrastrutture e che influiscono sulla sicurezza stradale per gli utenti, come ad esempio il deterioramento del pendio adiacente a causa dell'estrazione illegale, dell'assenza di segnaletica e del parcheggio su rotaia dei veicoli utilizzati per il trasferimento di materiale estratto in modo irregolare, tra gli altri.

Il sovrintendente ai trasporti, Wilmer Arley Salazar Arias, ha dichiarato all'epoca che «in questo caso è evidente come l'estrazione illegale minacci la conservazione delle infrastrutture di trasporto, la sicurezza delle operazioni di trasporto e l'integrità degli utenti, considerando che questa attività viene svolta nel pendenza di un'altura adiacente alla strada, che provoca anche danni ambientali».

Questa è la prima volta che tali misure di emergenza sono state ordinate a causa di un caso come questo, poiché l'estrazione mineraria vicino alle strade causa un pericolo imminente e influisce sulla continuità della fornitura del servizio di trasporto, influenzando flora e fauna, nonché infrastrutture stradali a causa della caduta di materiale, che sarebbe generare possibili chiusure che inciderebbero sull'economia della regione e del Paese.

Il sovrintendente ha anche osservato che, «è importante sottolineare che potrebbe verificarsi un crollo in questa zona con la conseguente chiusura di questo importante percorso, con gravi effetti sulla mobilitazione dei prodotti alimentari, creando un impatto economico preoccupante».

