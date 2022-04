Jefferson Lerma, a margine delle trattative con il Valencia, punta su Bournemouth

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

La stagione calcistica europea sta per concludersi e le squadre stanno iniziando a pianificare quali saranno gli acquisti per la stagione 2022-2023. I giocatori colombiani sono sempre ben accolti nelle squadre europee e uno di quelli che sognano un cambio di scenario è Jefferson Lerma.

Il volante centrale dell'AFC Bournemouth della Premiership inglese è stato intervistato dal Valencia di Spagna, come confermato dai media spagnoli «El Desmarque». La squadra 'che' cercherebbe di portare il colombiano dalla finestra di trasferimento di gennaio, ma il collegamento alla fine non è avvenuto.

Secondo i media spagnoli, il Valencia cercherebbe di finalizzare l'arrivo di Lerma una volta giocata la finale di Copa del Rey contro il Real Betis. La partita si giocherà il 23 aprile.

Il Valencia CF non sta attraversando un buon momento economico o sportivo nella Liga, quindi firmare sarebbe fattibile purché Jefferson accetti una diminuzione del suo stipendio, secondo i media spagnoli:

L'offerta del team «che» sarebbe di circa 10 milioni di euro nonostante il suo valore secondo Transfermarkt sia di 15 milioni di euro:

Recentemente, le prestazioni di Jefferson Lerma in Inghilterra gli hanno permesso non solo di essere convocato da Reinaldo Rueda nella nazionale colombiana per le ultime partite della giornata di qualificazione in vista della Coppa del Mondo 2022, ma anche di conquistare un posto tra i giocatori più preziosi dell'ultimo giorno nel Championship, torneo inglese di seconda divisione. Il pilota colombiano ha ottenuto il punteggio più alto nell'ultimo impegno della sua squadra, l'AFC Bournemouth, contro l'Huddersfield Town. Ha segnato un gol nella vittoria per 0-3 del suo club e ha completato un'ottima partita, essendo uno dei giocatori più consistenti. Lerma si sta divertendo con la sua squadra, sono secondi in classifica e stanno lottando per tornare in Premier League.

CONTINUA A LEGGERE: