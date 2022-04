Cosa si sa della morte di un adulto più anziano durante una sparatoria a Soyaltepec, Oaxaca

Le riprese del film messicano La gran seducción sono state sospese il 7 aprile senza che la società di produzione Pimienta Films ne specificasse il motivo. Tuttavia, un media locale sull'isola di Soyaltepec a Oaxaca, ha assicurato che la vera causa sarebbe stata la morte di un adulto più anziano che apparentemente stava agendo sulle riprese.

Sebbene la morte della donna di 88 anni il 6 aprile sia confermata dal governo municipale di San Miguel Soyaltepec, non ci sono informazioni che confermino la sua partecipazione come personaggio extra nel cast del film.

Una fonte faccia a faccia di questo fatto è stata consultata da Infobae México e ha assicurato che l'adulto più anziano non faceva parte della produzione né aveva fatto un provino per essere un personaggio extra o secondario; tuttavia, la donna ha soddisfatto il profilo per andare al casting, ha vissuto nella regione e il data del suo necrologio coincide con la sospensione delle riprese.

«Le nostre sincere condoglianze alla famiglia Lorenzo Ventura per la morte sensibile della signora María Cristina Ventura López», è stato letto sulla pagina Facebook del governo municipale di San Miguel Soyaltepec.

Va notato che la casa di produzione messicana Pimienta Films è quella dietro film come Noche de Fuego (2021); il regista che lo coordina e dirige è Nicolás Celis, produttore per Roma (2018), diretto da Alfonso Cuarón.

Il 7 aprile, i media locali El Piñero hanno riferito che la donna di 88 anni è morta sul set a causa di un'apparente imprudenza. Su questo sito, è stato assicurato che «a causa di disattenzione e eccesso di velocità», il veicolo in cui Rodrigo Sánchez Vázquez, un membro di Nahuala Casting e l'adulto più anziano che è morto, è stato ribaltato.

D'altra parte, i media locali hanno condiviso che il membro della produzione aveva subito un trauma cranico, questa informazione coincide con la dichiarazione fatta dalla persona che ha consultato questo mezzo e ha affermato di essere stata lì al momento dell'incidente.

Secondo questa fonte, l'adulto più anziano sarebbe venuto a trovare i suoi parenti, poiché sull'isola di Soyaltepec le strade sono inclinate, avrebbe chiesto un passaggio per scendere, così i membri della produzione hanno cercato di aiutarla facendola salire a bordo, l'avrebbero scalata sull'ATV, tuttavia, il peso dei partecipanti e la forte pendenza lo hanno causato la destabilizzazione.

Verso la fine di marzo, Nahuala Casting ha lanciato un appello per la popolazione delle isole di Soyaltepec, Tuxtepec e Jalapa de Diaz, regioni situate nello stato di Oaxaca. Chiunque abbia più di 25 anni potrebbe fare un provino come personaggio secondario o extra nel film La Gran Seduction di Pimienta Films.

I casting si sono svolti tra il 31 marzo e sarebbero stati prorogati fino all'8 aprile, secondo il governo municipale di San Miguel Soyaltepec.

«Non hanno bisogno di un livello specifico di istruzione o di età, purché abbiano più di 25 anni, anche gli adulti più grandi possono venire, avranno circa quattro foto scattate e devono solo voler partecipare», ha detto Gustavo López, coordinatore del casting presso Nahuala Casting, in un video.

Graciela Lizbeth Miguel Villanueva è il direttore del casting per il film La Gran Seduction di Pimienta Films, dopo l'incidente mortale legato al veicolo, ha rilasciato una dichiarazione a nome di questa società.

«Con la presente informiamo che il nostro team di casting composto da Gustavo López, Carlos Oropeza ed Emmanuel Tovar interromperà le audizioni da questo momento in poi nella zona (Tuxtepec, Sayaltepec e Jalapa de Diaz) a causa del fatto che la produzione ha generalmente sospeso i lavori precedenti per la produzione del film» è stato possibile leggerlo.

L'annuncio ha anche affermato che «La produzione contatterà le autorità competenti per fornire maggiori informazioni ufficialmente». Secondo Ángel Camarena, giornalista di tvbus, il montaggio per le riprese di un film è già stato rimosso dall'isola lo scorso 8 aprile.

