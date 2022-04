AMLO salpa per le Isole Marias per supervisionare il progetto «Water Walls»

Amlo ha mostrato con suo seguaci parte di suo viaggio per il isole Marías

Il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha condiviso un video sul suo account Twitter che mostra come si trova su una nave che ha navigato dal porto di San Blas (Nayarit) che si stava dirigendo verso le isole Marías. Va notato che il presidente ha ricordato nella sua conferenza mattutina dell'8 aprile che questo posto, che era una prigione, diventerà presto un luogo di svago.

La sua pubblicazione recita: «Stiamo salpando da San Blas per le isole Marías, che non è più una prigione. Ora, la costa di Sinaloa, Nayarit e Jalisco fa parte di una regione per il turismo, lo sviluppo culturale e ambientale».

López Obrador è partito alle 3:00 del pomeriggio e fin dall'inizio ha spiegato che la nave su cui avrebbe viaggiato sarebbe stata la prima nave costruita dal Segretariato della Marina, che ha una capacità di 170 passeggeri. Ha anche detto che sarà usato come traghetto una volta terminato il progetto federale.

Ha anche detto che per consentire ai turisti di trascorrere la notte nel luogo, sarebbero state installate circa 120 e 150 case. D'altra parte, durante la mattinata l'amministratore delegato ha detto che quella che una volta era una prigione nello stato si sta ora trasformando in un luogo dove le persone possono trascorrere momenti piacevoli.

Il progetto si intitola «Walls of Water» ed è un nuovo luogo per l'ecoturismo che aiuterà lo sviluppo sociale, culturale ed economico della regione. AMLO considera uno dei piani più importanti del suo governo, dicendo: «Già quella storica e orribile prigione è diventata un centro ricreativo per l'ecoturismo, si sta preparando a quello scopo ed è un paradiso, quello che una volta era l'inferno sta diventando un paradiso».

Ha anche precisato che ci saranno altre due barche che partiranno da Mazatlan per le isole. Va notato che alla conferenza del 21 marzo 2022, che si è svolta all'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA), ha parlato di «Walls of Water» e ha spiegato che sarebbe stato inaugurato l'8 aprile.

Allo stesso modo, è stato responsabile della comunicazione che, poiché si tratta di un progetto ambientale, la presenza dei visitatori sarà molto attenta, infatti, ha sottolineato che «i luoghi saranno offerti in anticipo, perché non sarà permesso molto turismo per non avere un impatto sull'isola, sarà curato di, è un progetto di ecoturismo».

Nell'ambito del progetto, è prevista l'apertura dell'isola di María Madre al turismo di conservazione. Per questo motivo, uno degli obiettivi del Ministero del Turismo è quello di creare diverse attività ed esperienze che garantiscano a tutti coloro che arrivano l'opportunità di conoscere, godersi il luogo e contribuire alla consapevolezza della conservazione della flora e della fauna.

Il presidente ha sottolineato l'importanza di continuare la cura e lo sviluppo dell'area perché questo arcipelago è stato dichiarato Area Naturale Protetta (ANP) con il carattere di riserva della biosfera, e nel 2005 l'UNESCO ha riconosciuto il sito come Patrimonio dell'Umanità.

È stato anche detto che l'ANP e la Commissione nazionale per le aree naturali protette sono sostenuti per mantenere l'equilibrio ambientale e continuare a promuovere il ripristino e la protezione del sito.

