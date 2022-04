Video: Andrea Valdiri incinta? le voci crescono

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

Dopo che i social network sono rimasti scioccati dalle pubblicazioni fatte da alcuni influencer e familiari di Andrea Valdiri quando hanno ricevuto il biglietto d'invito al suo matrimonio con il produttore audiovisivo Felipe Saruma, i netizen hanno messo sul tavolo la discussione su una nuova gravidanza della ballerina barranquillera.

Secondo il portale di intrattenimento «Rechsimes», ci sono stati diversi utenti di Internet che hanno iniziato a dire che la donna d'affari sarebbe incinta del suo terzo figlio.

La pubblicazione si riferisce a un'apparizione di Andrea Valdiri in uno dei suoi saggi con il suo team di lavoro e in uno dei movimenti che il generatore di contenuti fa si vede come il suo grembo appare diverso e in qualche modo pronunciato, quindi le speculazioni sull'arrivo di un nuovo membro della famiglia Saruma Valdiri sono girate.

Tuttavia, altri commenti farebbero notare che la ballerina potrebbe non essere incinta ma semplicemente presentare alcuni problemi di digestione, e anche, che potrebbe attraversare un cambiamento ormonale che fa sembrare il suo addome più infiammato del solito.

Ecco il contenuto completo di Andrea Valdiri :

La ballerina stava provando con il suo team di lavoro e ha acceso la voce sull'arrivo di un nuovo membro della famiglia

La pubblicazione che si basa sul profilo della pagina 'Rechismes' ha già superato le 151.000 visualizzazioni ed è vicina ai 3.000 «mi piace» degli utenti di Internet, che hanno anche espresso le loro opinioni al riguardo con messaggi come: «Ho notato la stessa cosa»; «È l'operazione che l'ha lasciata così, rendi incinta solo tutte le donne»;» Nel caso in cui non lo sapessi, quando sei nella tua giornata la tua pancia si gonfia così»; «La verità è che Yina non ha detto bugie quella volta ed era spessa dall'ultima lipo», tra gli altri.

Potrebbe interessarti: «Se hai intenzione di guardare indietro, lascia che sia per vedere dove eri e quanto sei arrivato lontano»: Mariana Pajón

Va ricordato che in passato la stessa cosa è successa con la gravidanza di Greeicy Rendón, che ha cercato di tenere nascosto il suo processo di gestazione diversi mesi prima di confessare attraverso una trasmissione in diretta con il suo partner, Mike Bahia, che stavano aspettando il loro primogenito figlio.

A quel tempo, l'interprete di «The Kisses» parlò con un messaggio divertente che citava: «E che ne dici di essere solo qualche chilo in più». Tuttavia, le voci sono cresciute quando il loro primogenito è cresciuto nel suo grembo e ha rivelato che erano in dolce attesa.

Un altro generatore di contenuti che è anche vittima di questo tipo di affermazione sui social network è stata Luisa Fernanda W, poiché il programma di gossip 'Lo Sé Todo' ha condiviso sul suo account Instagram una clip che mostra la pancia della paisa più pronunciata.

Non contenti della registrazione, i giornalisti del programma hanno cercato lo spazio per parlare con la famosa coppia che stava condividendo un evento di Danny Marín, che ha celebrato la sua carriera artistica ventennale, per chiedere informazioni su una gravidanza.

«Tutto quello che ti dico è di aspettare che ti cresca la pancia e vedere se è vero», ha spiegato Luisa Fernanda W, mentre Pipe Bueno rideva: «Cosa posso dirti? , che è incinta di circa 46 ore».

CONTINUA A LEGGERE: