Barranquilla ha celebrato 209 anni da quando è stata eretta come città oggi, giovedì 7 aprile, e per celebrare l'anniversario della fondazione di La Arenosa, il Ministero della Cultura ha preparato un compendio di attività, tra cui una mostra itinerante del Festival del teatro iberoamericano di Bogotá, composto di quattro società.

È così che questo giovedì 7 aprile e venerdì 8 aprile, tra le 4:00 del pomeriggio e le 8:00 di sera, un gruppo delle famose Catrine messicane scenderà per le strade del Barrio Abajo e Rebolo al suono dei mariachi con la loro vistosità. I clown del Messico prenderanno il parco dell'11 de noviembre e il Sacro Cuore.

Da parte sua, l'Istituto Popolare di Cultura di Cali realizzerà l'assemblea «Desarraigo», con la quale disegnerà una grande mappa della Colombia sulla Plaza de la Paz e sul Gran Malecón. Mentre l'auditorium della Fabbrica della Cultura sarà il palcoscenico che accoglierà i talenti diplomati alla District School of Art con le loro opere 'La Tierra Insomne' o 'La Puta Madre'.

Museo en vivo è un programma del Museo del Carnevale di Barranquilla per la trasmissione della conoscenza dei praticanti, che consente un incontro vivace con le loro storie, tradizioni e rituali per la conservazione e la conoscenza che fanno del Carnevale di Barranquilla un patrimonio vivente per la Colombia e il mondo.

Allo stesso modo, sabato 9 aprile, dalle 17:00, ci sarà un incontro tra i vicini del tradizionale gioco di «chequitas» e «bola'e rapo», in gara 53 con calle 47, il cosiddetto «Angolo del movimento» nel Barrio Abajo.

La celebrazione continuerà il 10 aprile, quando gli atleti del Rio parteciperanno alla maratona Barranquilla 21k, un evento organizzato dal Free Triathlon Sports Club e dall'Università della Costa e che i turisti stessi e turisti potranno assistere per incontrare i maratoneti.

Inoltre, durante i fine settimana ci sono attivazioni di talenti locali, artistici, culturali, sportivi e macrofigure in omaggio al Carnevale di Barranquilla, che sarà aperto 365 giorni all'anno, secondo l'Ufficio del Sindaco di La Arenosa.

Il sindaco responsabile di Barranquilla, Alfredo Carbonell, ha annunciato che il distretto ha un programma «grande» in atto e che si aspetta che la comunità si unisca al partito, notando che il Distretto sta realizzando lavori che porteranno la città al «più alto» livello di sviluppo.

Carbonell, secondo le informazioni di El Heraldo, ha anche affermato che Arenosa si sta preparando a continuare a scommettere su progetti come il recupero della palude di Mallorquín e trasformare Barranquilla in una città di biodiversità.

«Continuiamo a scommettere su grandi eventi come i Giochi Panamericani del 2027 per continuare a ospitare eventi sportivi e culturali, per essere la capitale degli eventi, che si traduce in opportunità di lavoro e imprenditorialità per le persone», ha aggiunto il sindaco in carica.

Da parte sua, il Segretariato distrettuale della Cultura, María Teresa Fernández, ha sottolineato che i Barranquilleros hanno avuto una risposta positiva al programma che celebra il 209° anniversario della città.

«Abbiamo avuto molta interazione attraverso i social network, dove ci chiedono quali sono gli orari, le rappresentazioni, chi sono le compagnie teatrali che arrivano e anche gli altri eventi cittadini hanno generato molte aspettative», ha detto Fernández.

