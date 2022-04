Lanús si piazza al primo posto nella Copa Sudamericana contro il Metropolitanos de Venezuela

All'Olimpico di Caracas, un irregolare Lanús cerca di alzare la testa nel suo debutto nel Gruppo A della Coppa Sud America. Inizia il suo viaggio visitando i metropoliti del Venezuela. L'arbitro è il brasiliano Flavio De Souza e televisa ESPN.

El Granate, che è stato in grado di vincere questo torneo nel 2013 e diventare finalista nel 2020, non raggiunge questo impegno nel momento migliore. Ha vinto solo in 2 delle sue ultime 15 presentazioni ed è nell'ultima posizione della Zona 2 della Coppa di Lega con solo sei unità, 9 dei leader Estudiantes, Tigre e Boca.

La gente del posto, che ha accettato questo caso dopo aver battuto Estudiantes de Mérida 6-0 nel globale, sono uno dei principali animatori del torneo venezuelano comparendo al terzo posto con 10 unità, tre in meno rispetto al Deportivo Táchira e quattro dal leader Deportivo La Guaira.

Questo club, fondato nel 2012, sta affrontando la sua seconda partecipazione alla Copa Sudamericana e proviene dall'incontro 0 a 0 contro Carabobo nel torneo locale.

Formazioni:

Metropoliti: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Steven Pabón e Nestor Cova; Christian Larotonda e Walter Araújo; Darwin Gomez, Carlos Sosa, Robinson Flores; e Marco Bustillo. DT: José Maria Morr.

Note: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matias Perez e Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Maximilian Gonzalez, Diego Valeri, Ignacio Malcorra; Jose Sand e Jose Lopez. DT: Jorge Almiron.

Stadio: Olympic of Caracas

Arbitro: Flavio De Souza (Brasile)

Ora: 21.30

Televisione: ESPN

CONTINUA A LEGGERE