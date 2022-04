La storia di Huasi e Yastay, i condor che torneranno alla fauna selvatica

Poco più di un anno fa, due condor cresciuti sotto la cura umana a Cordoba e La Rioja sono arrivati al Temaikèn Foundation Rescue Center di Escobar, pronti a completare il loro ciclo di apprendimento e ad andare verso il loro ritorno alla natura a Río Negro. Questo avviene grazie al Andean Condor Conservation Program (PCCA), di cui Temaikèn fa parte.

Yastay e Huasi sono due condor nati rispettivamente a Cordoba e La Rioja. Yastay è nato il 23 novembre 2019 a Tatú Carreta, una riserva di Cordoba e Huasi presso il Yastay Preservation and Rescue Center di La Rioja, il 27 ottobre 2019. Entrambi sono arrivati a Buenos Aires il 12 febbraio 2021 come parte di un lavoro articolato tra diverse organizzazioni che lavorano sulla conservazione di questa specie.

«Sia Huasi che Yastay sono condor nati sotto la cura umana ma per incubazione naturale, cioè sono nati con i loro genitori e sono rimasti con loro per tutto il tempo necessario. Il fatto che i condor siano con i genitori nel loro primo anno di vita è essenziale per problemi comportamentali come l'alimentazione, la cura dei pulcini, la toelettatura o la forfora «, ha spiegato Juan Kabur, responsabile del team di custodi del Temaikèn Species Recovery Center (CRET).

«Dopo quel periodo, si sta lavorando per poterli combinare con il resto dei condor che possono essere reinseriti con loro», ha aggiunto Kabur. E quella tappa è quella che Huasi e Yastay hanno superato con successo, pronti per la loro prossima tappa: la catena montuosa del Pailemán, situata sulla costa del Rio Negrina.

Il tuo arrivo e soggiorno a Escobar

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

Quando i condor arrivano alla Fundación Temaikèn dai soccorsi, devono sottoporsi a una serie di controlli veterinari e diagnostici necessari per determinare il loro stato di salute, recupero e possibile reinserimento . Questa specie è spesso vittima di cacciatori, ferita da trappole o avvelenata dall'ingestione di proiettili di piombo che uccidono gli animali di cui si nutrono. Possono anche entrare in collisione con strutture artificiali, come cavi ad alta tensione o altre alterazioni del loro habitat naturale.

Fortunatamente, non è il modo in cui sono arrivati Huasi e Yastay poiché, come raccontano a Temaikèn, sono stati allevati dai genitori e «entrambi sono arrivati in perfette condizioni e con i corrispondenti scarichi veterinari dai loro luoghi di origine».

Durante questo periodo trascorso a Escobar, oltre a monitorare la loro salute, sono stati sottoposti a un controllo comportamentale, dove hanno valutato come vivono con i loro potenziali partner di reinserimento. Perché stanno studiando il loro comportamento?

«I condor, come altri spazzini, sono animali gregari, il che significa che possono muoversi in gruppi di più individui. Al CRET, uno stormo di condor nati sotto la cura umana si è riunito in diverse istituzioni del paese. La compatibilità di questi animali è stata monitorata ed è stato valutato che possono esprimere i comportamenti naturali che qualsiasi condor esprimerebbe in natura. Cioè, ad esempio, quando si nutrono, sembrano un condor nelle Ande o nelle alte vette di Cordoba quando mangiano «, ha detto Kabur.

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

Lo spazio preparato per i condor in CRET è molto particolare poiché tutti gli animali che vi trascorrono del tempo lo fanno sotto l'isolamento umano, il che implica che coloro che si occupano di questi animali ogni giorno lo fanno in modo nascosto. Nel caso dei condor, i recinti hanno finestre a specchio per impedire loro di associare positivamente gli esseri umani alla loro dieta. A questo proposito, Juan ha concluso che «alla fine del loro tempo presso il Centro di recupero, possiamo dire che sono animali adatti sia clinicamente che comportamentalmente a reintegrarsi nella natura».

Fase successiva: controlli finali e fascia alare

Un anno e mesi dopo il suo arrivo al CRET, un team interdisciplinare di professioni ha trasferito Huasi e Yastay nel loro ospedale veterinario dove hanno eseguito il controllo veterinario finale dove, insieme al team PCCA, hanno anche proceduto a posizionare le loro fasce alari. «La fascia alare è un marchio che viene posto, come suggerisce il nome, su una delle sue ali. Questa 'etichetta', ad oggi, è come il DNI di ciascuno, e una volta visti volare in Patagonia, ci servirà per poterli osservare con un binocolo o un monocolo e quindi sapere qual è», ha spiegato Kabur e ha chiarito che «le bande non sono pesanti, quindi non causano alcun dolore o disagio negli animali».

Huasi e Yastay sono pronti per la prossima tappa di questo lungo viaggio: Paileman, Rio Negro. Lì sarà il loro luogo di reintegrazione, ma prima devono passare attraverso una fase di adattamento in un recinto «presuelta».

Da Temaikèn spiegano che «questo sito, gestito dal PCCA, si trova su una formazione rocciosa a più di 400 metri sul livello del mare. È importante che gli animali raggiungano questo punto pochi mesi prima del loro reinserimento, poiché devono abituarsi all'ambiente e soprattutto alle correnti termiche e ai venti della regione». I condor dovrebbero recarsi in quella destinazione nelle prossime settimane per portare a termine l'ultima fase di questo processo di reintegrazione. Non c'è ancora una data fissa, poiché prima tutte le istituzioni che compongono il programma devono valutare i casi e le possibilità poiché l'area ha un clima che cambia.

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

«A Pailemán ci saranno tecnici di diverse organizzazioni, guidati da Ecoparque e Fundación Bioandina. Vivono alla base del campo situato ai piedi dell'altopiano e sono responsabili di continuare a monitorare i condor nel loro habitat naturale. Continueranno con le osservazioni nella loro nuova e ultima sede fino al momento di reinserirle. Lì, grazie alle bande alari e agli elementi di localizzazione satellitare e telemetria, potranno accompagnarli e monitorare le loro prestazioni, per continuare a nutrire importanti informazioni su questa specie e sulla conservazione», ha concluso Kabur, che ha partecipato al monitoraggio dei condor nel 2019, quando il La Fondazione è riuscita a reinserire un condor nato per la prima volta nel Temaikèn Biopark.

Yastay e Huasi si uniscono agli oltre 100 condor che sono passati attraverso il Centro di soccorso dei condor andini della Fondazione Temaikèn in 10 anni. Provenienti da tutto il paese, il 70% di questi casi potrebbe essere riabilitato e rilasciato nel loro ambiente naturale. Altri, a causa della gravità delle loro ferite, sebbene non possano essere restituiti alla natura, entrano a far parte dei programmi di riproduzione, educazione e ricerca del Programma di conservazione del Condor andino in Argentina.

CONTINUA A LEGGERE: