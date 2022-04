Dani Alves ha assicurato che non avrebbe investito una fortuna in Haaland e ha indicato quale megastar Barcellona dovrebbe firmare

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

Dani Alves è il calciatore più titolato della storia del calcio, con 45 incoronazioni, ed è anche uno dei migliori terzini destri di tutti i tempi, motivo per cui la sua opinione è ascoltata all'interno del Barcellona e da tutti gli esperti di calcio. In questo contesto, non è un caso che questa settimana il brasiliano abbia parlato del prossimo mercato dei pass e abbia messo gli occhi su cosa dovrebbe fare il club catalano.

Il 38enne fa parte della rosa blaugrana, anche se ha partecipato solo a 10 partite nel corso della stagione ed è stato consultato dai siti Sport e Mundo Deportivo in merito al possibile arrivo di Erling Haaland negli spogliatoi del culé. Il cannoniere norvegese, con un contratto in corso con il Borussia Dortmund, è ricercato dai migliori club del mondo, come Manchester City, United, Liverpool e Real Madrid e anche il Barcellona è in quella gara.

L'ex giocatore del Paris Saint-Germain e della Juventus è stato sincero nel dare la sua opinione sulla questione: «Non butterei via il resto per Haaland. Onestamente, non spenderei molti soldi per questo. A Mbappé sì, ma non a Haaland. Faccio il direttore sportivo, eh, ma scommetterei prima su Mbappé. Mi sembra più completo sotto tutti gli aspetti. Se hai intenzione di fare un investimento enorme, devi farlo al meglio. Se fosse per me, scommetterei su Mbappé».

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

Il suo commento ha risuonato sui portali europei principalmente perché Mbappé terminerà il suo legame con il PSG a giugno e non lo ha ancora rinnovato, quindi si ritiene che abbia già accettato di arrivare in un'altra squadra. Tutto fa pensare che la sua destinazione sarà il Real Madrid. «È il massimo che ci sia, e per lo stile del Barça. Al momento, nel calcio, non c'è altro migliore di lui», ha insistito sul 23enne francese.

D'altra parte, ha scelto i due giocatori che - a suo avviso - si distinguono di più sul terzino destro: «Mi piace molto Alexander Arnold del Liverpool, mi piace molto anche Hakimi (del PSG), con i ma, ma mi piace quello che fa. Ce n'è uno al Flamengo, è giovane, mi piace il modo in cui gioca e come capisce il gioco (Matheuzinho)».

Allo stesso tempo, come parte dell'emergere di una nuova generazione di giocatori di calcio con una grande proiezione da La Masia, l'accademia di Barcellona, come Pedri o Gavi, Alves ha riconosciuto che attualmente c'è una grande pressione che si scontra direttamente con lo sviluppo: «Il calcio di oggi non darti il tempo di aspettare che i giovani prendano fogueen. Lo sport ti richiede il massimo da ora in poi».

