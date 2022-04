Chihuahua e Tamaulipas hanno registrato ancora una volta il prezzo più basso della benzina nel paese

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

In varie parti del paese, il prezzo della benzina è aumentato esponenzialmente fino a superare i 21 pesos messicani in alcuni stabilimenti. Questo non è il caso del confine tra Chihuahua e Tamaulipas, poiché il cosiddetto gasolinazo si è stabilizzato, portando i consumatori a trovare i prezzi del carburante più bassi.

In entrambi gli stati, il prezzo della benzina si è stabilizzato poiché la benzina Magna è attualmente venduta a 16 pesos al litro e 18 pesos il premio, registrando costi ben al di sotto del solito in Messico.

Questa situazione è dovuta al fatto che i sussidi e gli incentivi fiscali concessi dal governo federale hanno permesso di presentare il prezzo della benzina a poco più di 16 pesos al litro. Tuttavia, il 1 aprile, l'eliminazione dello stimolo del carburante è stata decretata al confine settentrionale del paese e con essa il carburante ha superato i 20 pesos nella regione.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Ciò ha causato code fino a più di un'ora, così come la carenza di carburante nelle stazioni di dispacciamento, di fronte al malcontento, il Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) ) è intervenuto e ha chiarito la fornitura di benzina nel luogo sopra menzionato, così ha spiegato in un comunicato ufficiale che:

«Questo è il risultato del fatto che i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono più alti che in Messico e i cittadini di quel paese attraversano il confine per rifornirsi. Anche con l'aggiornamento temporaneo degli stimoli della benzina alle frontiere, in media, i prezzi in Messico continuano ad essere inferiori a negli Stati Uniti Uniti».

Quindi ci è voluto del tempo perché gli importi si stabilizzassero nuovamente, classificandosi ai costi più bassi del Paese.

Dopo che il sussidio è stato riapplicato, persone provenienti dal Texas e dal New Mexico hanno attraversato il paese per ottenere gas fino a quattro pesos in meno del normale. Nel paese vicino, il gallone di carburante ha un prezzo medio di quattro dollari, che è di circa 20 pesos messicani per litro. Dal momento che questi stimoli nel nord sono stati creati per offrire un prezzo competitivo con i valori del carburante negli Stati Uniti.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

Giovedì scorso, 7 aprile, il legislatore del gruppo parlamentare Morena, Olivia Esquivel Nava, ha presentato un disegno di legge al Camera dei Deputati in cui ha proposto che le stazioni di servizio che vendono litri di carburante incompleti siano punite con una reclusione fino a 12 anni, una pratica comune nelle stazioni del paese.

L'iniziativa di riforma aggiunge l'articolo 389 al codice penale federale per punire questo periodo di reclusione, nonché una multa fino a 120 volte il valore giornaliero dell'Unità di misura e aggiornamento (UMA), cioè fino a 11.546 pesos.

Il 15 marzo, Profeco ha riferito che avrebbe intensificato i controlli presso le stazioni di servizio segnalati per non aver fornito un litro di benzina incompleto o averlo venduto a prezzi superiori alla media.

Ricardo Sheffield Padilla, capo dell'agenzia, ha chiesto alle stazioni di servizio di non abusare perché il governo messicano non addebita la tassa speciale sulla produzione e sui servizi (IEPS) per ridurre l'impatto del rialzo globale del prezzo del carburante a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Ha spiegato che nel paese non esiste un controllo dei prezzi sulla benzina; tuttavia, vengono effettuati controlli su quelli che presentano prezzi ben al di sopra della media perché ricevono reclami da parte dei consumatori.

CONTINUA A LEGGERE: