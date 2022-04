Batteri pericolosi si trovano negli alimenti del PAE in un comune di Meta

Il 7 aprile, l'Ufficio del Controllore Generale della Repubblica ha rivelato, attraverso un rapporto, una grave situazione che potrebbe mettere a rischio la salute dei minori nell'istituto scolastico San Lorenzo, in Castilla La Nueva, a Meta.

Secondo il documento, i coliformi totali e i coliformi fecali/Escherichia Coli sono stati trovati nel pollo al forno servito agli studenti di quell'istituto, all'interno del piano alimentare scolastico, raccolto da El Tiempo.

Secondo la pubblicazione dell'ufficio del controllore nota al giornale, sono stati riscontrati fattori di rischio negli operatori alimentari e nella manipolazione di rifiuti solidi e liquidi.

Per quanto riguarda il rapporto, il Ministero della Pubblica Istruzione di Castilla La Nueva ha sostenuto che si tratta di un errore di interpretazione nella lettura delle analisi che sono nelle mani dell'Ufficio del Controllore e che sono state effettuate dal Dipartimento della Salute.

Secondo l'ufficio del sindaco municipale, vengono eseguiti rigorosi metodi di sorveglianza e controllo del PAE e lavorano fianco a fianco con genitori, studenti e insegnanti.

Finora quest'anno scolastico, a Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca e Meta, sono stati segnalati possibili focolai di malattie di origine alimentare (ETS) nei pasti consegnati dal Piano alimentare scolastico (PAE). Il Ministero della Pubblica Istruzione (MEN), attraverso la sua Unità Food for Learning (UAPA), e il Ministero della Salute (MinSalud) stanno monitorando i casi e alcuni dei minori colpiti sono stati sottoposti a test medici.

È stato indicato che il primo possibile caso di ETA è stato rilevato il 28 febbraio a Boyacá. Nel condurre le indagini preliminari, il personale sanitario che ha curato la persona interessata ha stabilito che il caso poteva essere correlato al cibo fornito dal PAE, quindi ha contattato MinSalud. Immediatamente, il National Liaison Centre (CNE), allegato al suddetto portafoglio, ha effettuato le analisi pertinenti e ha notificato UAPA.

Durante le indagini approfondite, l'unità Food for Learning ha riscontrato casi preoccupanti, soprattutto a Boyacá. Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, nemmeno in un anno ci sono tanti casi di ASD segnalati come quelli che sono stati conosciuti solo nelle ultime due settimane.

«È una situazione che sorprende e preoccupa a causa del numero di allarmi praticamente simultanei nella stessa entità territoriale certificata, in un solo mese, quando in nemmeno un anno intero è stato raggiunto questo numero di segnalazioni», ha affermato Juan Carlos Martínez Martínez Martín, direttore del Food to Learn Unit (UAPA), il 15 marzo in dialogo con RCN Mundo.

È stato dettagliato che ci sono cinque comuni a Boyacá in cui sono stati rilevati casi di ASD: Paipa, Sáchica, Belén, Soatá e Socotá. Secondo i rapporti epidemiologici emessi, le cause delle infezioni erano correlate a un batterio noto come Bacillus Cereus, presente nel latte intero in polvere Nutralac, che è stato fornito attraverso l'EAP.

CONTINUA A LEGGERE: