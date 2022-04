A Medellín catturano sospetti assassini di due persone della comunità LGBTIQ+

Le autorità di Medellín sono in allerta, perché finora quest'anno sei persone della comunità LGBTIQ+ sono state uccise in città in strane circostanze, il che lo ha fatto pensare se potesse essere un mecenate. Secondo l'ufficio del procuratore generale, diversi corpi sono stati trovati legati mani e piedi, con asfissia meccanica e segni di violenza.

Ad oggi, sono stati confermati gli omicidi di Juan Danilo Bedoya Roman, Sahmir Javier González Sarmiento, Juan David López Alzate, Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, Hernán Macias López e Gustavo Alberto Arango Jaramillo.

Nella maggior parte dei casi, le vittime sono state convocate attraverso piattaforme digitali per incontrare persone e secondo le prime indagini, concordare incontri sessuali casuali. Il sindaco di Medellín, Daniel Quintero, ha affermato che la piattaforma «Grindr» sarà una delle applicazioni intervenute per trovare indizi su questi crimini.

Nel pomeriggio di questo giovedì 7 aprile, il corpo investigativo ha confermato la cattura di due presunti autori degli omicidi di Osvaldo Adolfo Botero e Gustavo Alberto Arango, avvenuti in eventi isolati a gennaio e febbraio di quest'anno.

Botero Giraldo, 45 anni, è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento nel quartiere La Castellana l'11 gennaio, mentre Arango Jaramillo, 52 anni, è stato trovato morto in una camera d'albergo nel centro della città il 1 febbraio.

Le autorità non hanno ancora rilasciato i dettagli di queste catture. Secondo la Procura sezionale di Medellín, sono stati istituiti tavoli di lavoro congiunti con la polizia giudiziaria del CTI e la polizia SIJIN della polizia nazionale, per accelerare i processi investigativi di ciascuno di questi casi.

Il procuratore generale della nazione, Francisco Barbosa Delgado, ha sottolineato che «una squadra sotto il coordinamento del vice procuratore sta avanzando in una linea di indagine, che considera l'analisi dei casi nel suo complesso. Di conseguenza, la Direzione sezionale di Medellín ha formato una task force speciale che sarà supportata da pubblici ministeri con esperienza in questo tipo di criminalità e articolazione del lavoro con il livello centrale della Procura», ha detto il funzionario.

A questo proposito, «i fatti sono indagati tenendo conto dell'orientamento sessuale delle vittime e cercando di determinare se questo fosse correlato o meno al verificarsi degli eventi, senza escludere altri possibili motivi», si legge nella dichiarazione rilasciata dall'ufficio del procuratore generale.

Per chiarire questi fatti, le autorità locali hanno offerto una ricompensa fino a 80 milioni di pesos per le informazioni che hanno portato alla cattura dei responsabili. Allo stesso modo, hanno invitato i membri di questa comunità a segnalare qualsiasi evento che potesse minacciare la loro vita o integrità fisica.

«Ribadiamo l'invito a venire e utilizzare la linea di emergenza sociale Medellín 123, Módulo Diverso, per segnalare qualsiasi azione o situazione che minacci o metta in pericolo la vita, l'integrità e la sicurezza della popolazione LGBTIQ+, così come le linee stabilite dalla Polizia Nazionale per diffondere informazioni relativi agli omicidi di questi cittadini», hanno sottolineato.

Tra il 2020 e il 2021, 98 persone LGBTIQ+ sono state uccise in Colombia, come riportato dall'ufficio del Mediatore. La maggior parte di questi atti di violenza sono stati registrati nei dipartimenti dei Caraibi colombiani, con 28 casi, seguito da Antioquia, con 15, Valle del Cauca, con 8, la regione del caffè, con 7, e in altre aree del paese un totale di 19 casi.

