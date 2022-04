L'Australia ha sanzionato il «macellaio di Mariupol» e altri 64 cittadini russi per l'invasione dell'Ucraina

Il governo australiano ha annunciato giovedì l'imposizione di sanzioni finanziarie e divieti di viaggio contro il colonnello dell'esercito russo Mikhail Mizintsev, soprannominato «il macellaio di Mariupol», così come altri 64 russi e due ucraini per l'invasione russa dell'Ucraina.

Oltre a Mizintsev, che è ritenuto responsabile del bombardamento di un teatro pieno di civili nella città di Mariupol, le misure riguardano il vice primo ministro, Dmitry Grigorenko, e il capo dello sviluppo economico, Maxim Reshetnikov, tra gli altri alti funzionari, sottolinea il Ministero degli Esteri australiano.

L'elenco include anche Galina Danilchenko, che è stata «collocata» dalla Russia come «sindaco» della città ucraina di Melitopol, così come il legislatore ucraino Oleg Voloshyn, che, secondo la dichiarazione australiana, lavora con la Russia per minare il governo di Kiev.

Il nuovo round di sanzioni arriva dopo che le prove di possibili crimini di guerra sono emerse dai massacri di civili attribuiti alle forze russe nella città ucraina di Bucha e in altri villaggi intorno a Kiev.

In totale, l'Australia ha imposto sanzioni contro la Russia e il suo alleato Bielorussia, coprendo circa 600 individui ed entità, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, in condanna dell'invasione iniziata il 24 febbraio da Mosca.

Canberra ha anche stanziato più di 180 milioni di dollari australiani (136 milioni di dollari USA) in aiuti all'Ucraina, la maggior parte dei quali nella spedizione di attrezzature militari.

Questa settimana, il governo australiano ha annunciato il divieto di esportazione in Russia di tutti i beni di lusso, compresi vini, aragoste, abbigliamento, calzature e parti di automobili esclusive, tra gli altri, in risposta all'invasione «illegale» dell'Ucraina.

