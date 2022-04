La storia del sindaco di Antioquia che vuole togliere il cognome del padre per non annullare la sua elezione

Il comune di Tarazá nel dipartimento di Antioquia ha vissuto una situazione particolare per quanto riguarda i suoi leader locali. Tutto è iniziato quando Miguel Gómez García, sindaco dello stesso comune nei periodi 2001-2003, 2008-2011 e ha anche sottolineato dal paramilitare 'Cuco' Vanoy dell'AUC di avere un grande sostegno da parte dei paramilitari nel suo primo mandato. È morto di covid nel settembre 2020 nel suo terzo mandato da sindaco.

A causa di questa situazione, sono state indette elezioni atipiche contro Hector Giraldo e Dawinson Gomez Tamayo, figlio del sindaco morto. L'esercizio elettorale ha lasciato Gómez Tamayo come vincitore il 25 luglio 2021.

Tuttavia, dopo questa situazione, ha presentato un ricorso legale al tribunale amministrativo di Antioquia Giraldo, affermando che il candidato vincitore aveva una disabilità come indicato nella legge 136 del 1994, che afferma che i legami matrimoniali o di parentela con funzionari che hanno esercitato l'autorità negli ultimi dodici mesi sono disabili, in questo caso per essere nominato sindaco.

Da parte sua, la risposta di Gómez Tamayo è stata che suo padre, non essendo vivo, non rappresenta un cittadino in una condizione di legalità perché non è «su questo piano», ha sostenuto di aver negato dalla Corte.

Ora la soluzione di Gómez Tamayo è quella di rimuovere il cognome di suo padre per eliminare la disabilità e presentarsi di nuovo per le seconde elezioni atipiche che si terranno nel comune di Taraza il 5 giugno. Gómez Tamayo o Tamayo, ha sostenuto che Miguel Gómez non era il suo padre di sangue, anche se ha svolto il ruolo di padre, ma con l'unica persona che ha un legame di sangue è con sua madre, quindi ha intenzione di essere Dawinson-Tamayo.

Tamayo, quando era sindaco prima della sua incapacità, affrontò l'accusa per un'indagine che lo collegava alla presunta liberazione di prigionieri dal carcere in cambio di denaro tra le guardie e alcuni funzionari, ma gli fu in seguito data la libertà, su questo affermò l'avvocato difensore dell'allora sindaco: «Il giudice ha scoperto che non c'erano prove materiali che indicassero che il signor Dawinson Gómez Tamayo avesse commesso il reato di concerto per commettere un reato o una ragionevole deduzione della paternità. Ha riacquistato la sua piena libertà, senza alcuna restrizione e può continuare con la sua vita professionale, lavorativa e personale come ha fatto lui».

Per ulteriori informazioni in comune: elezioni atipiche a Urrao, Antioquia, si sono svolte normalmente: Ufficio del registro.

Domenica 3 aprile, nel comune di Urrao, Antioquia, si è tenuta una giornata di elezioni atipiche dalle 8:00 del mattino. I cittadini hanno definito per la terza volta, dal 2019, chi sarà il nuovo presidente locale.

Il registro nazionale dello stato civile ha organizzato nove seggi elettorali, quattro nella sede municipale e gli altri cinque nei comuni, e 55 seggi elettorali per lo svolgimento di questa giornata elettorale. L'entità ha anche indicato che un totale di 24.805 cittadini, di cui 12.240 sono donne e 12.565 uomini, sono stati autorizzati a esercitare il loro diritto di voto in queste elezioni atipiche.

In questa occasione c'erano cinque candidati candidati all'elezione a sindaci del comune: Sebastián Durango, del Centro Democratico; Osvaldo Sepúlveda, del Partito Conservatore; Sergio Augusto Cardona di Humana Colombia; Jaime Eduardo Urrego delle Autorità Indigene della Colombia; e Alvaro Salazar Herrera della Grande Alleanza Coalizione dell'Unità Urrao.

Attraverso i suoi social network, la Segreteria ha commentato che i sondaggi si sono aperti alle 8:00 del mattino con totale normalità e sotto rigorosi protocolli di biosicurezza per evitare la diffusione del covid-19.

«Alle 4:00 del pomeriggio le elezioni si sono chiuse nel comune di Urrao, con un risultato molto positivo», ha spiegato Diego Sepúlveda, delegato dipartimentale di Antioquia. Gli uomini e le donne eleggibili al voto lo hanno fatto in tutta tranquillità con l'accompagnamento delle forze di sicurezza, degli organi di vigilanza e l'osservazione dell'EOM (Electoral Observation Mission)».

CONTINUA A LEGGERE: