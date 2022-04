Instagram: le 3 opzioni che gli utenti devono selezionare cosa vedere all'inizio

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

Instagram ha presentato pochi giorni fa un nuovo strumento per l'utente possono avere un maggiore controllo su ciò che vedono nel loro feed. Grazie a questo, è possibile scegliere tra tre diverse opzioni di visualizzazione.

1) Home è il formato corrente del feed. In questo caso, viene visualizzata una combinazione del contenuto di persone e account che l'utente segue, classificati da algoritmi, nonché altri contenuti consigliati che il sistema ritiene possano piacerti.

Secondo l'azienda, le persone vedono più del 90% dei post dei loro contatti in un feed classificato algoritmicamente. Quel numero era meno della metà con un'organizzazione cronologica.

In ogni caso, chi vorrà optare per un'altra forma di organizzazione, potrà farlo. Le opzioni Preferiti e Seguenti vengono quindi aggiunte a Start.

2) Preferiti mostra i post degli account selezionati dall'utente, in ordine cronologico. Cioè, puoi scegliere gli account preferiti dai quali non vuoi perdere alcun contenuto. È possibile aggiungere fino a 50 profili all'elenco e apportare modifiche in qualsiasi momento.

Anche i post degli account nell'elenco dei preferiti verranno visualizzati più in alto nel feed principale, con un'icona a forma di stella.

3) Da parte sua, Following mostra solo i post delle persone che l'utente segue e sono anche disposti cronologicamente.

Come scegliere l'aspetto del contenuto nel feed

Per optare per una di queste tre opzioni di visualizzazione, è necessario attenersi alla seguente procedura:

1. Apri Instagram e accedi, se non è stato fatto.

2. Nell'angolo in alto a sinistra fai clic sul logo di Instagram

3. Verrà visualizzato un menu con le opzioni di alimentazione. Scegli quello desiderato.

Poiché si tratta di un lancio globale annunciato solo pochi giorni fa, è possibile che non tutti gli utenti abbiano ancora questa opzione. Come primo passo, devi aggiornare l'app e se lo strumento non è ancora arrivato, aspettati che sarà sicuramente disponibile nel prossimo aggiornamento.

Come funzionano gli algoritmi di Instagram

Instagram utilizza una serie di algoritmi, classificatori e processi per personalizzare l'esperienza dell'utente. Quindi quando si sceglie di utilizzare l'opzione di visualizzazione predefinita, in particolare, questi sistemi intervengono per dare maggiore rilevanza nel feed a quei contenuti che l'utente potrebbe trovare rilevanti.

Quali criteri prendono in considerazione gli algoritmi per classificare la pertinenza dei contenuti? Come spiega l'azienda sul suo blog ufficiale, le cose più importanti sono questi aspetti:

Informazioni sulla pubblicazione. Si tratta di segnali sulla popolarità di un post (ad esempio, a quante persone è piaciuto) e su informazioni più comuni sul contenuto stesso, come la data di pubblicazione, la durata (se si tratta di un video) e la posizione, se presente, che è stata specificata.

Dati sulla persona che ha realizzato la pubblicazione. I segnali che vengono presi in considerazione, ad esempio, le volte in cui gli utenti hanno interagito con quella persona nelle ultime settimane.

L'attività dell'utente. Qui, ad esempio, vengono presi in considerazione i «mi piace».

La storia dell'interazione con qualcuno. Questi dati vengono utilizzati per valutare l'interesse che può essere generato dalla visualizzazione delle pubblicazioni di un particolare account. Questo tiene conto del livello e del tipo di interazione con il contenuto: se vengono lasciati commenti, quanto tempo spendi per i post su quel profilo, ecc.

Sulla base di queste informazioni, vengono effettuate una dozzina di stime sulla probabilità che l'utente interagisca con una pubblicazione in modi diversi.

Per organizzare il feed in modalità di avvio, o predefinita, il sistema tiene conto in particolare di cinque tipi di interazioni: la probabilità che venga dedicato più tempo al post, che venga apprezzato, commentato, salvato e la foto del profilo cliccata.

In altre parole, affinché il sistema filtri automaticamente il contenuto che può essere più interessante per l'utente, l'utente deve semplicemente mostrare, in uno dei modi sopra indicati, il suo interesse. In questo modo, vedrai nel feed, purché sia impostato sulla modalità «start», ciò che gli algoritmi selezionano per l'utente.

