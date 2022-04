Il governatore di Santander annuncia un'azione legale contro il deputato per averlo definito «paraco e corrotto»

Giovedì 7 aprile, il governatore di Santander, Mauricio Aguilar, ha annunciato che avvierà un procedimento legale contro il deputato di questo dipartimento nel nord-est della Colombia, Ferley Sierra, che è stato un forte critico della sua amministrazione dopo averlo definito «paraco e corrotto» e appartenente a un «criminale clan».

Ciò è stato confermato dal governatore Aguilar in una dichiarazione in cui ha dettagliato che la causa per lesioni e diffamazione sarà gestita dallo studio legale 'De la Esprella Lawyers Enterprise', con il quale cerca di «salvaguardare» il suo onore e quello della sua famiglia, e ha assicurato che non entrerà in dibattiti «dove ci non c'è spazio per ragioni o discussioni; solo che c'è spazio per viali virtuali di fatto».

«Devo essere assassinato dal paraco e corrotto clan Aguilar a cui appartiene Mauricio Aguilar, perché con i loro corpi di controllo marci non saranno in grado di mettere a tacere le voci di un Santander che vuole che il suo clan criminale se ne vada e smetta di sanguinare questo dipartimento», ha affermato il vice Sierra sul suo Twitter conto, che ha portato al suo di imporre questa causa.

«L'ossessione sistematica di un deputato - che ha trasformato la sua dignità pubblica in un circo itinerante, per denaturare il dibattito pubblico, il controllo politico, la contraddizione e la differenza, necessaria nella democrazia - contro la mia umanità, quella della mia famiglia, e quella della mia squadra di governo, mi costringe a ratificare, che nonostante la loro persecuzioni, maltrattamenti, violazioni, che esercita, soprattutto contro le donne del mio gabinetto, che respingo e condanno, non ho intenzione di scendere nel fango dove ha trasformato la sua responsabilità», ha detto il presidente.

Ha anche invitato il vice Sierra, con il quale ha avuto diverse controversie legali, ad esercitare le sue funzioni «senza aggressioni verbali» e a proporre azioni a beneficio dei Santandereani e non a «plagiare progetti di altri dipartimenti», e ha affermato che ciò che il funzionario stava facendo era «distruggere e appiccare il fuoco, ma in termini di proposta e costruzione incrinati.»

«Il padre del clan imprigionato dal paraco. Il fratello imprigionato per corrotto e ora portano De la Espriella a cercare di coprire il sole con un dito. Ora sono indignati perché li chiamano il clan paraco, ma quando il padre si è alleato con il blocco centrale bolívar delle autodifese, non hanno detto nulla», ha detto il deputato attraverso il suo account Twitter, sapendo che sarebbe stata istituita un'azione legale contro di lui.

A questo proposito, ha indicato di avere «disperato» il governatore a cui ha indicato che il reato di insulto e calunnia era stato applicato contro di lui, sostenendo che in nessun momento aveva plagiato progetti, come sottolinea Aguilar nella dichiarazione, confermando che il presidente presumibilmente apparteneva a un «paraco e clan «corrotto» e ricordandogli il destino di papà e fratello.

Questa non è la prima volta che il vice e presidente di Santander intensificano le loro controversie ai tribunali, l'anno scorso Ferley Sierra ha annunciato che avrebbe intentato un'azione legale contro il governatore di Santander, Mauricio Aguilar, per la presunta violazione delle misure di biosicurezza durante la celebrazione del suo compleanni nella sede del governatorato.

