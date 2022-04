Federico Gutiérrez ha incontrato il National Guild Council: «daremo la garanzia che il Paese possa continuare a crescere»

Il candidato presidenziale della squadra per la Colombia, Federico Gutiérrez, ha incontrato il National Guild Council mercoledì pomeriggio. Secondo il presidente della Federazione Nazionale dei Mercanti (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, è il primo candidato ad accettare un incontro con i leader del settore produttivo colombiano.

In questo incontro hanno avuto l'opportunità di ascoltare le proposte di Fico, che ha presentato proprio il suo piano di governo al pubblico la mattina del 6 aprile, e per presentare le sue preoccupazioni sul paese: la generazione di posti di lavoro, le riforme strutturali, la lotta alla corruzione, tra le altre questioni.

Secondo Cabal, i sindacati hanno trovato grandi coincidenze con l'idea di un paese proposta loro dall'ex sindaco di Medellín. Tra questi, ha notato le proposte di politiche pubbliche economiche e sociali che si discostano dall'idea di uno stato interventista.

Da parte sua, il candidato Federico Gutiérrez ha dichiarato alla fine dell'incontro che «tutte le discussioni che abbiamo avuto oggi sono fondamentali e devono svolgersi nel quadro della democrazia e delle libertà, che sono le prime che dobbiamo proteggere. Nella democrazia e nelle libertà, il Paese continuerà a crescere economicamente, socialmente e colmerà i divari sociali».

Fico ha colto l'occasione per lanciare più pullas contro il suo più forte concorrente nella corsa alla presidenza, il candidato del Patto storico Gustavo Petro. Ha detto che la discussione centrale non si trova tra i conflitti di due persone, ma tra due modelli economici, sociali e politici diametralmente opposti.

Inoltre, il candidato ha lanciato una palla curva con il tema dell'utilizzo di fondi pensione privati per pagare quelli senza indennità ora, una questione che è stata controversa nella campagna del Petro.

Il candidato ha anche suggerito che questo non è il momento di prendere soldi dalla Colombia, ma di continuare a investire nel Paese; soprattutto, visto il cambio di tendenza che lo favorirebbe nei sondaggi.

È interessante notare che quando un giornalista ha chiesto a Gutiérrez come affronterà l'insicurezza alimentare nel paese, che è aumentata con la pandemia e gli aumenti dei prezzi dei prodotti, ha proposto una soluzione che di solito non si combina bene con gli stati non interventisti.

Oltre a creare colture pancoger, rafforzare le infrastrutture stradali e trasformare il Paese in un produttore di input agricoli che soddisfi le esigenze dell'America Latina in contingenze come quella attuale - che il principale produttore di fertilizzanti viene invaso - ha suggerito che «ci deve essere un problema di sussidi urgenti diretti alle famiglie più vulnerabili del Paese».

Il candidato del Team per la Colombia ha assicurato che il suo programma governativo è più sicuro per il settore produttivo.

