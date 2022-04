«Mio figlio non ha partecipato alla lotta», madre di un barrista arrestata per una rissa tra tifosi del Nacional sulla strada Cota-Chía

Hinchas de Nacional

Attraverso video condivisi sui social network, gli utenti hanno registrato momenti di forte confronto tra i tifosi dell'Atlético Nacional lo scorso fine settimana. Nelle immagini puoi vedere come le persone si attaccano a vicenda con pietre, machete e pugni. Gli eventi sarebbero stati presentati nella variante Cota-Chía, quando gli autobus dei tifosi della squadra di Antioquia, si sono trovati sulla strada che viaggiava verso la città di Tunja dove sarebbe stata presentata la loro squadra.

Nel mezzo del conflitto, le autorità sono arrivate e sono riuscite a catturare uno dei presunti colpevoli, che avrebbe accoltellato un altro soggetto presente nello scontro. Il soggetto che è stato identificato come Kevin Esneider Quintero, 21 anni, è stato accusato di essere presumibilmente responsabile del reato di tentato omicidio aggravato e l'ufficio del procuratore generale ha presentato diversi elementi di prova che potrebbero sfociare nella sua condanna con la forza.

Tra il materiale probatorio c'erano i video condivisi sui social network dove si vede che le persone coinvolte si sono attaccate a vicenda. Inoltre, l'imputato ha stabilito che Quintero è visto in uno dei video che partecipano all'attacco, quindi un giovane che è sdraiato sul pavimento e gravemente ferito.

«Le prove cinematografiche, le testimonianze e il riconoscimento di una vittima ferita, mostrano che l'imputato oggi era apparentemente presente e ha partecipato alla lotta tra tifosi della stessa squadra di calcio», ha osservato la Procura del caso e ha aggiunto: «L'inchiesta mostra che l'uomo avrebbe brandiva un mattone e un pugnale di grandi dimensioni e ripetutamente picchiò la vittima e causò una grave ferita all'addome con una pugnalata».

Nonostante le prove e l'accusa delle accuse, la madre dell'accusato è venuta in difesa di Quintero e ha raccontato la sua versione degli eventi a El Tiempo: «L'ho contattato verso mezzogiorno e mi ha detto che stava bene, che stavano andando allo stadio. Poi, intorno alle 18:30, un poliziotto mi ha contattato informandomi che mio figlio era trattenuto nel comune di Cota per una rissa tra tifosi del Nacional».

La donna ha detto che parlando con suo figlio, le ha detto che non faceva parte della lotta e che gli credeva, perché i video mostrano che non ha attaccato nessuno: «Speriamo che ciò che è successo venga presto chiarito. Ci sono molti video che stanno girando, ma mio figlio non ha partecipato alla lotta. Dice anche di aver aggredito fisicamente una persona, ma nel video si vede semplicemente che si china per prendere il berretto e scappa. Non ha un pugnale in mano, come dice l'accusa. Sto raccogliendo le prove per dimostrare l'innocenza di mio figlio».





Un ferito e 17 catturato dopo la lotta tra i tifosi di Bucaramanga e Once Caldas

Nei video ottenuti da amatori e telecamere di sicurezza, si può vedere la presenza di tifosi delle due squadre con armi contundenti, tra cui: machete, coltelli e bastoni, Pulzo può stabilire che, secondo le autorità, questo fatto è completamente isolato, poiché la presenza di non tutte le sbarre è stato registrato, poiché erano soggetti arrivati in città al di fuori delle carovane autorizzate della squadra ospite.

La persona colpita ha registrato una coltellata all'addome ed è stata portata in un centro di cura dallo Special Rescue Group di Raldas (GER), per l'attenzione immediata, poiché la gravità della lesione era nota, data l'elevata presenza di sangue sui suoi vestiti e sul terreno, questo ventilatore è stato identificato come Luis Felipe Marín Diaz, 30 anni. L'aggressore è stato catturato grazie al supporto delle telecamere di sicurezza nelle mediazioni di questa scena sportiva.

Nonostante il fatto che la partita fosse programmata per iniziare alle 8 di sera, i tifosi hanno iniziato ad arrivare in questo posto dal pomeriggio, è stato sul cancello 18 dello stadio che questi eventi sono stati registrati, perché secondo il quotidiano El Tiempo, il tifoso interessato è stato avvicinato direttamente dai tifosi dell'Atlético Bucaramanga, che ha causato l'infortunio.





