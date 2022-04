In un laboratorio a Cali, stavano trasformando armi traumatiche in armi letali.

Membri in uniforme della Polizia Metropolitana di Santiago de Cali, nel mezzo dei controlli in corso per combattere la criminalità nella capitale della Valle, hanno aperto lo spazio in cui è stato trovato un uomo che, presumibilmente, aveva modificato armi traumatiche per trasformarle in letali. L'uomo è stato catturato nel quartiere Morichal di Comfandi. Il soggetto, ora nelle mani delle autorità, aveva già nel suo fascicolo la presunta commissione di un omicidio avvenuto nel novembre 2021.

Nella casa in cui era detenuto il presunto criminale, c'era un'armeria artigianale con piani, armi modificate, altre pronte a modificare e marijuana. Nello specifico, sono stati sequestrati un fucile traumatico, tre pistole traumatiche, un revolver traumatico modificato, quattromila grammi di marijuana sfusa e 200 sigarette di questa stessa sostanza. Gli uomini in uniforme presero anche il controllo di strumenti specializzati per la modifica delle armi.

«Allo stesso modo, è stato trovato un piano dell'area, che riflette il modo in cui i sospetti criminali creano queste azioni che influiscono sulla sicurezza dei cittadini», ha affermato la polizia.

Ciò che l'autorità ha spiegato è che ciò che l'uomo stava facendo era cambiare le armi per modificare la loro resistenza a nuove pressioni e fornitori. L'idea è di adattare le armi per adattarle alle cartucce convenzionali. Questo cambia la classificazione di quest'arma da traumatica a letale.

«Quello che fanno è cambiare la canna o rinforzare la canna per resistere a queste pressioni, oltre a questo devono apportare una modifica a quello che è l'alloggiamento del fornitore per estenderlo, poiché la lunghezza della cartuccia convenzionale o della cartuccia di guerra è più lunga di quella della cartuccia traumatica (...) Lo scambio del barile e l'apertura dell'alloggiamento del fornitore potrebbero essere compresi tra 100.000, 150.000 e 200.000 pesos «, ha spiegato il sindaco Édison Gaitán Barrera, membro del gruppo di tracciamento delle armi del laboratorio balistico forense di Dijín, in un'intervista rilasciata al programma di notizie Canal Caracol, nell'anno 2021.

Il catturato, sottolinea l'autorità, è stato in grado di apportare fino a 16 modifiche mensili. Questi nuovi pezzi valevano dodici milioni di pesos sul mercato nero. Oltre alla produzione e alla vendita di questi manufatti, l'uomo era coinvolto in questioni legate al traffico di droga. Nella casa in cui è stato catturato, è stato trovato un frigorifero con sacchetti di marijuana.

Ora, nelle mani della giustizia, dovrà rispondere delle accuse contro di lui per i crimini di omicidio e trasporto illegale di armi da fuoco. «Non ci dovrebbe essere alcuna differenziazione normativa tra armi traumatiche e armi letali. Devono appartenere alla stessa categoria. Il governo deve riconoscere che si tratta di un importante problema di sicurezza nazionale e non dovrebbe trattarlo come un problema amministrativo di registrazione o regolamentazione. Le armi traumatiche dovrebbero essere immediatamente considerate un'arma che dovrebbe essere completamente limitata all'uso delle forze pubbliche «, ha detto Daniel Rico, direttore di C-analysis, allo stesso media.

Secondo le autorità, nel 2022 sono state sequestrate 520 armi traumatiche e 291 armi da fuoco. Entro maggio 2021, la polizia ha annunciato il sequestro di 4.371 armi traumatiche. Una pistola traumatica modificata, secondo le informazioni del 2021, potrebbe costare circa $1.000.000. Bogotà, Medellín e Cali, per quell'anno, furono classificate come le città con il maggior numero di avvisi per la modifica delle armi. Nel 2020, le autorità hanno riferito che 216.082 armi non letali sono entrate nel paese, principalmente dalla Turchia.





