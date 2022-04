Il flusso di colombiani che viaggiano all'estero ha superato i livelli pre

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Il turismo è una delle industrie del Paese che continua a mostrare la sua ripresa tra i ritardi della crisi economica scatenata dalla pandemia. Questo mercoledì sono stati rilasciati nuovi dati che confermano l'impegno dei colombiani a continuare a viaggiare.

Secondo i calcoli dell'Associazione colombiana delle agenzie di viaggio e turismo (Anato), sulla base dei dati di Migration Colombia, 689.403 colombiani sono partiti all'estero nei primi due mesi del 2022, il che significa una riattivazione del 95%.

A questo proposito, il rapporto dell'associazione ha dettagliato che febbraio è stato il primo mese, dopo la riattivazione, in cui «sono stati superati i record pre-pandemici, quando il deflusso ha superato i 300.000 colombiani, che corrisponde a una crescita del 5%, rispetto agli oltre 287.000 usciti nello stesso mese del 2019 ″.

Così, si è saputo che i paesi con la più alta crescita nella registrazione delle visite erano la Repubblica Dominicana con il 108 per cento; il Messico con l'85 per cento; il Cile con il 53 per cento; la Spagna, con il 40 per cento; e gli Stati Uniti con l'11%.

Secondo l'associazione, si prevede che circa 133.000 colombiani viaggeranno all'estero entro Pasqua, il che significherebbe una crescita del 6% rispetto alla stessa stagione del 2019.

Le informazioni di ProColombia hanno anche specificato mercoledì che dopo due anni di impatto sulla capacità aerea internazionale del paese, la Colombia ha già superato i 190.583 posti e 1.142 frequenze internazionali settimanali che si sono svolte nel febbraio 2020. Oggi il Paese conta già 196.348 seggi e 1.147 frequenze.

L'entità ha anche annunciato che ad oggi 10 città del paese hanno collegamenti internazionali diretti con 42 destinazioni internazionali in 26 paesi. Secondo OAG (Official Aviation Guide), la Colombia è tra i 20 paesi con la più alta capacità aerea del mondo, e in America Latina è il terzo paese, dopo Brasile e Messico.

Allo stesso modo, l'entità ha specificato che alcune delle nuove compagnie aeree che operano in Colombia sono SKY, Viva Aerobús e Volaris, le ultime due atterrano per la prima volta in Sud America. Anche SARPA e JetAir hanno iniziato le operazioni e entro luglio 2022 dovrebbe arrivare la compagnia aerea Spagnola Plus Ultra.

