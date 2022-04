Il bando per Expocraftsanías 2022 è ora aperto; scopri come partecipare

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

Per quest'anno la più importante fiera dell'artigianato in Colombia e una delle più importanti dell'America Latina raggiunge la sua 32a edizione: Expoartesanías supera i suoi tre decenni di esistenza promuovendo il lavoro manuale di centinaia di comunità e imprese sia nazionali che straniere.

La fiera, che si svolgerà dal 7 al 20 dicembre, accoglierà espositori provenienti dalla Colombia e dalla regione e sono ora aperti i bandi per gruppi artigianali, associazioni e laboratori di artigiani indigeni, tradizionali, contemporanei e internazionali per fare le loro applicazioni.

Inoltre, per questa edizione il bando è esteso agli ambasciatori gastronomici e alle imprese (compresi i food truck) che si dedicano alla preparazione di preparazioni colombiane con prodotti locali. Ci sarà anche uno spazio per enti nazionali e stranieri focalizzati sul sostegno di artigiani o progetti con un focus su questa attività.

Le chiamate saranno aperte fino al 30 giugno sul portale web Expoartesanías, all'inizio c'è un banner che dice: «Sono un espositore», dove dovrai spostare il cursore per visualizzare un menu con diverse opzioni, incluso il modulo di registrazione.

Ed è che Expoartesanías continua ad essere la principale vetrina commerciale per i piccoli artigiani locali e regionali che cercano di rendere visibili i loro progetti; infatti, Ana María Fríes, responsabile dell'artigianato in Colombia, ha indicato che questa è anche una grande galleria culturale «che ogni anno ci dà l'opportunità per riscoprire le nostre radici e la nostra identità attraverso i mestieri realizzati dalle mani laboriose e talentuose di artigiani».

A questo proposito, ha evidenziato le vendite che lo scorso anno hanno lasciato un saldo a favore di 12 miliardi di pesos, che sono andati direttamente nelle tasche di centinaia di espositori per il sostentamento delle loro famiglie e l'obiettivo che hanno per quest'anno di superare quella cifra per continuare «promuovere la ricchezza del mestieri tradizionali del paese, riattivando il settore e celebrandone l'esistenza», secondo Fríes.

Cosa succederà alla chiusura del processo di iscrizione?

Una volta terminata questa fase, i progetti saranno curati sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla fiera (e che sono descritti nel manuale di partecipazione che si trova nella pagina Expocrafts), al fine di preservare i valori ancestrali che ogni lavoro svolto deve avere, nonché il fatto di mantenere una promessa di valore per i visitatori dell'evento.

Successivamente, tutte le candidature dovranno essere pendenti entro martedì 23 agosto, poiché quel giorno quelle selezionate verranno annunciate attraverso il portale web dell'evento.

Altre cifre da tenere a mente su Expocraftsanías 2021

La 31a edizione è riuscita a superare le sfide imposte dalla pandemia e le successive misure decretate: più di 650 espositori si sono incontrati, di persona, all'evento di punta dell'artigianato colombiano la cui conferenza d'affari ha lasciato accordi interni per oltre 561 milioni di pesos e più di 1.354 milioni di pesos negli acquisti internazionali, per un totale di 1.713.112.000 dollari.

Inoltre, un altro fattore innovativo lasciato dalla scorsa edizione è che Artesanías Colombia ha lanciato il portale Colombia Artesanal, che cerca di promuovere il turismo culturale e artigianale nel paese attraverso una mappa interattiva che include 12 destinazioni artigianali in cui, insieme agli artigiani, entrambi cittadini e stranieri, esplorare i paesaggi che ispirano i creatori dell'artigianato che sono esposti in fiera.

