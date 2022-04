Elefanti, un controverso successo delle esportazioni in Namibia

ARCHIVO - Elefantes junto al río Chobe. Namibia y la vecina Botsuana fueron países pioneros en la protección de animales salvajes. Pero las sequías de los últimos años han llevado a una dramática competencia entre la población humana y la fauna por el escaso hábitat con disponibiidad de agua. Foto: Lisa Ossenbrink/dpa

Molto deserto, poca acqua e troppi elefanti. La Namibia, così come il vicino Botswana, sono stati considerati pionieri nella protezione degli animali nell'Africa meridionale per decenni. Ma i drammatici periodi di siccità degli ultimi anni hanno scatenato una corsa sempre più estrema tra la popolazione umana e gli animali selvatici per il prezioso habitat nel paese desertico. Gli elefanti abbattono le recinzioni o causano danni in vari luoghi nella loro ricerca di acqua. Nei casi più gravi, i pachidermi mettono a rischio la vita delle persone nelle aree rurali. Ecco perché il governo della Namibia, con sede nella sua capitale Windhoek, ha iniziato lo scorso anno con la vendita di elefanti vivi, che ora vengono esportati anche in altre nazioni. Gli elefanti sono diventati un successo di esportazione in Africa, un fatto che causa malcontento internazionale. L'organizzazione per la protezione degli animali Pro Wildlife, ad esempio, ha criticato il governo della Namibia autorizzando l'esportazione di 22 elefanti che vivono allo stato brado in un parco safari situato vicino a Dubai. «È incomprensibile che la Namibia stia mettendo in gioco la sua reputazione internazionale per un accordo così discutibile», avverte Daniela Freyer di Pro Wildlife. Il biologo ritiene che le argomentazioni avanzate dalla Namibia siano «poco convincenti». Secondo le sue informazioni, il governo ha venduto i pachidermi a circa 10.000 dollari per animale agli acquirenti in Namibia. Un intermediario li ha poi venduti al parco safari a un prezzo più alto. Secondo le stime attuali, circa 23.000 elefanti vivono nella Namibia scarsamente popolata, che conta poco meno di 2,5 milioni di abitanti. Ciò rappresenta un aumento significativo del numero di animali rispetto agli anni precedenti. E porta a maggiori problemi tra esseri umani e animali. Qualcosa di simile vale per il Botswana, il paese vicino. Mentre il numero di elefanti diminuisce in molte regioni dell'Africa, in questo piccolo Stato senza sbocco sul mare è cresciuto - secondo i rapporti ufficiali - da 50.000 nel 1991 a circa 130.000 oggi, che rappresenta quasi un terzo dell'intera popolazione di pachidermi in Africa. Anche l'asta delle licenze di caccia per 70 elefanti che vivono allo stato brado in Botswana è stata messa in discussione dai protettori degli animali. Il ministero responsabile dei parchi nazionali ha sottolineato a quel tempo che le licenze di caccia erano concesse solo per le regioni di caccia controllate. Inoltre, ha osservato che solo le società del Botswana erano autorizzate a partecipare, che potevano sparare agli elefanti e poi venderli a società internazionali. «La caccia ai trofei di elefanti non è una soluzione al conflitto tra l'uomo e l'elefante, ma lo aggrava addirittura. D'altra parte, non ci sono troppi elefanti in Botswana «, afferma Michele Pickover della fondazione per la protezione degli animali EMS con sede in Sudafrica. In Namibia, il Ministero dell'Ambiente l'anno scorso ha messo all'asta 57 elefanti ad acquirenti privati, di cui solo 15 sono rimasti nel paese, secondo l'organizzazione per il benessere degli animali Ifaw. Il governo ha sostenuto di voler ridurre il numero di elefanti e, allo stesso tempo, utilizzare il reddito per mitigare i conflitti tra la popolazione e i pachidermi. L'economia della Namibia ha dovuto affrontare una profonda crisi a causa delle devastanti siccità e della pandemia di coronavirus. «La cattura di elefanti selvatici per vivere in cattività per tutta la vita nei parchi di divertimento e negli zoo non è solo crudele, l'esportazione viola anche le norme internazionali per la protezione delle specie», osserva Freyer. Infatti, gli elefanti africani selvatici sono protetti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Le sue disposizioni stabiliscono esplicitamente per la Namibia che gli elefanti possono essere esportati solo per progetti di conservazione all'interno dell'Africa. Tuttavia, secondo la fondazione svizzera Franz Weber, la Namibia invoca un'interpretazione legale delle disposizioni per giustificare il trasferimento di elefanti catturati in natura in cattività al di fuori del loro areale naturale. Secondo l'entità, questa è un'interpretazione molto controversa. La Namibian Hunting Association (NAPHA) ha un'altra percezione della situazione. «L'intero dibattito è superfluo dal punto di vista scientifico e legale, è spavalderia emotiva istigata e alimentata da gruppi di protezione degli animali», dice in un comunicato. I gruppi di difesa degli animali, secondo NAPHA, non considerano le comunità locali o i loro diritti. dpa