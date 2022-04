'Don Jediondo' ha denunciato di essere minacciato dai problemi di pagamento dei suoi ristoranti

La scorsa settimana il comico colombiano, Pedro González, riconosciuto come «Don Jediondo», era nel mezzo della controversia dopo che un gruppo di persone ha protestato davanti a uno dei ristoranti di sua proprietà. Nel bel mezzo del dibattito sorto sui social network sull'apparente violazione degli accordi da parte del comico, è stato riferito che sono arrivate minacce contro di lui e la sua famiglia. Come ha spiegato, è stato vittima di persecuzioni e molestie.

«Mi ha detto che se non gli avessi dato qualche milione avrebbe fatto storie con me, che dovevo vendere delle bollette a persone cattive e la cosa più preoccupante uno sconosciuto è andato a cercare mia moglie, che fortunatamente non era nell'edificio», ha detto 'Don Jediondo' nelle testimonianze raccolte da Caracol Radio.

«Le persone che sono andate al centro commerciale Colina non sono commercianti a Corabastos, ma sono persone inviate da uno dei fornitori a cui abbiamo un debito che, ripeto, non può essere pagato fino a quando non avremo l'autorizzazione della Sovrintendenza», ha aggiunto nelle sue testimonianze.

Secondo lui, quel fornitore molestava lui e la sua famiglia dal 2020. Nell'agosto di quell'anno, ad esempio, fu quando ricevette la chiamata che chiedeva la somma di denaro milionaria. Le chiamate sono continuate, dice, così come le minacce. «Ha detto che lui (il fornitore) doveva vendere alcune bollette che dobbiamo alle persone cattive, quindi quelle persone cattive ci avrebbero fatto pagare», ha detto Gonzalez.

Allo stesso modo, dice di aver vissuto un momento angosciante quando un uomo è andato a cercare sua moglie sul posto di lavoro. La donna ha dovuto lasciare il Paese». La settimana scorsa, mentre ero in viaggio di lavoro in Australia, un uomo sconosciuto è andato tre volte nei nostri uffici, nel quartiere Gaitan di Bogotà, in cerca di mia moglie. Non voleva identificarsi, quello che lo frequentava era il contabile e diceva «no, ho bisogno di lei» e ha detto che proveniva dal fornitore a cui dobbiamo dei soldi. Fortunatamente non è stata in quelle tre occasioni. Lei, spaventata, ha comprato un biglietto ed è partita per Miami perché teme per la sua vita», ha detto.

Secondo il comico, i pagamenti dovuti verranno effettuati, tuttavia, ha detto che sta aspettando che il governo, attraverso le Supesociedades, fornisca i dettagli dei pagamenti. È stato nel gennaio 2020 che il suo ristorante «Don Jediondo Sopitas y Parilla» è stato accettato dalla Sovrintendenza delle Imprese nella legge sulla riorganizzazione aziendale, dopo aver dichiarato di essere in crisi.

«Stiamo aspettando quando possiamo iniziare a pagare. I beni ci sono, i soldi ci sono, ma non possiamo infrangere la legge e dobbiamo aspettare che il governo, attraverso le Supersociedades, ci dica come possiamo iniziare a pagare (...) La Soprintendenza ci autorizzerà a pagare quanto incluso prima di gennaio 2020. (...) Sono mercanti di Corabastos che hanno lavorato con La Sabana e che La Sabana deve loro. A nostra volta, dobbiamo La Sabana», ha sottolineato l'umorista.

«Sono belle quelle imprese che scopano sempre persone oneste. Oggi al centro commerciale Parque Colina Bogotá. Non condividerlo, ripeto, non condividerlo», si legge nel trillo in cui è stata esposta la presenza di manifestanti fuori dal luogo. All'interno dei manifesti si potevano leggere messaggi come «Don Jediondo, i mercanti di Corabastos, ti chiediamo di pagarci!» o «Smetti di trasferire cose a terzi per rubare. Metti la faccia contro i ladri!» .





Continua a leggere: