Veracruz: sospetti sicari e agenti di polizia si sono scontrati ad Acultzingo, ci sono 4 morti

Uno scontro tra la polizia di stato di Veracruz e sospetti sicari ha lasciato uccisi quattro civili, che avrebbero fatto parte della banda criminale guidata da un soggetto identificato come El Bukanas, secondo le dichiarazioni del governatore dell'entità, Cuitláhuac García.

Nelle prime ore di questo martedì 5 aprile, elementi della Polizia di Stato di Veracruz stavano svolgendo lavori preventivi sulla strada federale Orizaba-Tehuacán, all'altezza della città conosciuta come El Mezquite, dove hanno notato la presenza di un veicolo beige con all'interno persone «sospette».

I soggetti che viaggiavano nel furgone Ford Explorer con targhe dello Stato del Messico si rifiutarono di fermarsi nonostante il fatto che uomini in uniforme marcassero ripetutamente la loro auto, così iniziarono un inseguimento ad alta velocità sull'autostrada.

Dopo minuti di inseguimento, i sicari in uniforme e sospetti si sono scambiati colpi di arma da fuoco mentre i civili cercavano di lasciare la strada all'altezza della città di El Potrero. Lo scontro ha provocato la morte di quattro uomini, mentre un altro, identificato come Gonzalo «N», è stato ferito da proiettili ed è stato trasferito in un ospedale del comune di Río Blanco come detenuto.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

Le autorità hanno messo in sicurezza tre pistole e una pistola lunga, oltre al veicolo in cui sono stati trasportati i soggetti; il confiscato è stato messo a disposizione del procuratore regionale di giustizia del 15° distretto di Veracruz per integrare la cartella investigativa per il caso.

Elementi della Guardia Nazionale e della Polizia Ministeriale hanno implementato un dispositivo di sicurezza in atto per proteggere l'area e avviare le misure necessarie per chiarire i fatti.

Le prime notizie sui fatti indicavano che i soggetti appartenevano a un gruppo di gruppi di autodifesa originari della zona, mentre in seguito si diffuse la voce che le vittime facessero parte di un'organizzazione criminale dedicata allo huachicol.

Più tardi, il governatore dello stato, Cuitláhuac García, ha testimoniato su ciò che è successo ai media locali, dicendo che i soggetti uccisi potrebbero far parte di una cellula appartenente a un gruppo criminale.

«Non sono autodifesa, semplicemente di fronte a una chiamata al 911 sulle persone armate sono venuti e gli elementi sono stati attaccati. Ciò che è stato fatto immediatamente è stato denunciare il fatto e la Procura condurrà le indagini. Non c'è stata perdita di elementi, solo quelli che hanno attaccato.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro) Ángel Hernández

Allo stesso modo, si è rammaricato per la perdita di vite umane e ha affermato che la Procura di Veracruz sta già indagando sull'incidente; oltre a garantire che sia sospettato di appartenere alla banda criminale guidata da Roberto de los Santos de Jesús, noto come El Bukanas.

Si dice che il leader criminale sia uno dei principali huachicoleros dello stato, poiché le autorità locali offrono una ricompensa di cinque milioni di pesos per le informazioni che portano alla sua cattura.

De los Santos era un membro della Polizia di Stato e si presume abbia usato la sua influenza come ufficiale per rubare carburante ai confini di Veracruz e Puebla. Nel 2014, è stato legato a Los Zetas, poiché le autorità statali hanno trovato un ranch dove i sicari si stavano allenando in una città di Acultzingo.

Recentemente è emerso che El Bukanas ha stretto un'alleanza con i sicari del CJNG per unire le forze e continuare le loro attività criminali negli stati di Veracruz e Puebla, che comanda in compagnia del fratello Saul de los Santos de Jesús, El Fossil.

CONTINUA A LEGGERE: