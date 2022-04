«The Box Challenge»: Omega House si è calmato?

A quanto pare, nella casa del team Omega, le tensioni vissute la scorsa settimana sono già state superate. Nell'episodio di «The Box Challenge» andato in onda il 4 aprile, le donne del gruppo hanno festeggiato Ossa, che stava festeggiando un compleanno.

Le donne di Omega si sono svegliate prima del solito per decorare una torta per Ossa. Poi andarono dagli altri membri della casa e insieme andarono al letto dell'uomo soddisfatto per svegliarlo cantandogli.

Il partito ha assicurato che gli mancava la sua famiglia per condividere questa data speciale, ma ha ringraziato il momento con i suoi colleghi di Omega, che ha sottolineato essere «persone molto belle». Il concorrente ha assicurato che si trattava di un'opportunità unica.

Va ricordato che questo episodio è stato registrato dopo che le donne di Omega hanno deciso di parlare con i loro coetanei per dire loro che non le criticano quando si comportano male, ma che lo fanno e questo le riguarda. I concorrenti hanno affermato di sentirsi immotivati ogni volta che competono nella City of Boxes.

Anna, che si è dimostrata la più fastidiosa, ha detto di sentirsi «il peso della squadra» a causa di ciò che gli uomini pensavano di lei. Ha anche avvertito che se avesse lasciato la competizione, in parte, era perché non voleva continuare ad appartenere a Omega.

«Se me ne vado adesso, non dirmi 'abbiamo bisogno di te, sei il migliore della squadra'. Non credo che apprezzino nulla. In questo momento sono molto scoraggiato per la Death Challenge e questo ovviamente influisce sulle prestazioni. Se sono un peso per Omega, perché ho intenzione di restare qui?» , interroga Anna.

Da parte sua, Karla ha commentato che non c'è sindacato nella squadra. Ha sottolineato Criollo, Juan Pablo e Ossa di «lanciare pullas» o suggerimenti ogni volta che ha partecipato a un test e ha detto che la demotivava.

Criollo ha risposto che non poteva essere ipocrita quando la squadra perde. Ha detto che se fa notare gli errori è perché vuole che vengano corretti poiché non gli piace sopportare la fame, dormire sul pavimento o esaurire i servizi in casa.

Così, la conversazione si è conclusa ma l'atmosfera è continuata tesa. Inoltre, Anna e Juan Pablo, che sono stati condannati dal team Alpha, hanno dovuto partire per la Black Box per combattere il loro posto nella competizione. Alla fine, come se fosse stata una premonizione, le parole della donna Omega finirono per essere vere e lei lasciò il reality.

Ora, questa settimana un altro concorrente dovrà uscire dal concorso. Beta, Alpha e Gamma sono dietro Omega, che ha vinto tutti i test di questo ciclo. Due nuovi detenuti si sono messi il giubbotto per affrontare una dura Death Challenge, in cui finora ci sono solo detenuti di due squadre.

Rispettando il loro accordo indiretto con Beta, la squadra rosa ha nuovamente messo il giubbotto sui membri dei team Gamma e Alpha, che erano preparati per questo rapporto, che li ha motivati a vincere l'ultimo test di questo ciclo.

