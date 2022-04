L'Atletico Bucaramanga ha portato a casa l'imbattuto da Once Caldas ed è entrato negli otto nella Betplay League

Once Caldas ha ospitato l'Atletico Bucaramanga al Palogrande de Manizales per il 14° appuntamento della Dimayor Betplay League. Quelli guidati da Diego Corredor provenivano dall'aver pareggiato un gol all'ora con Envigado con il punteggio di Ayron Del Valle.

Da parte loro, Bucaramanga ha vinto un'importante vittoria ad Alfonso López a causa della minima differenza contro Jaguares de Córdoba grazie al loro marcatore Dayro Moreno, che ha segnato il rigore per «Leopard».

L'ultima volta che entrambe le squadre si sono incontrate a Manizales è stato il 5 settembre 2021, quando hanno pareggiato un gol con i gol di Robert Mejia per il «Bianco-Bianco» mentre Alvaro Melendez ha segnato per i «Búcaros».

Il campione della Copa Libertadores 2004 non batte in casa l'Atletico Bucaramanga dal 10 ottobre 2019 quando vinse 3-0 con i punteggi di Mender Garcia, Johan Carbonero e Marcelino Carreazo.

L'ultima volta che l'Atletico Bucaramanga ha sconfitto Once Caldas a Palogrande è stato nel 2017 quando ha vinto 2-0 con i gol di Franco Arizala e Harlin Suarez.

L'iniziativa come previsto è stata presa da Once Caldas, che non poteva permeare la chiusa difensiva di Bucaramanga che voleva salvare un punto da Manizales. La prima approssimazione del locale è arrivata attraverso Juan David Pérez, che ha disegnato una mano destra che è passata vicino alla porta di Chaverra.

Con il passare dei minuti, la squadra di Manizalita ha avuto diversi approcci attraverso la media distanza, ma non è riuscita ad aprire il punteggio. La scelta più netta è stata fatta da Robert Mejía che l'ha spaccata al palo sinistro, soffocando il grido gol degli assistenti.

Circa il secondo tempo Once è uscito con lo stesso copione, ma un Bucaramanga ben bilanciato conteneva gli attacchi della squadra di Corredor. A 52 anni in partita, Juan David Pérez ha nuovamente sparato sulla destra, ma Juan Camilo Chaverra ha deviato il pericolo dal suo obiettivo.

A 55 anni Bucaramanga ha avuto un tremendo spavento dopo un cross di Danovi Quiñones dal settore sinistro che è scivolato fuori dalle mani di Chaverra ma Caros Henao è stato attento a cancellare la palla.

Bucaramanga avrebbe dato la prima campana della partita in 63 minuti dopo un approccio di Juan Marcelín che era entrato in campo e aveva sparato a sinistra, ma la palla è passata molto vicino al palo di Gerardo Ortiz che era già stato battuto.

Nove minuti dopo il baldado di acqua fredda sarebbe arrivato dopo un passaggio filtrato dello stesso Juan Marcelín per lasciare Yeison Moreno mano nella mano con il portiere, che ha definito Yeison Moreno sulla destra per superare la resistenza.

Una volta Caldas si è rivolto all'attacco in cerca di un pareggio e si è avvicinato attraverso un calcio d'angolo che ha portato Jorge Cardona a capofitto, ma Chaverra ha incontrato il calcio evitando la caduta del suo cavalletto.

Infine, al momento dell'aggiunta, Ayron del Valle ha assistito Diego El loco Valdés che ha segnato la palla con la gamba destra ma l'orizzontale ha privato Once Caldas del pareggio, che ha aggiunto la sua prima sconfitta in campionato come casa.

Con questa vittoria, la squadra di Armando Piripi Osma è riuscita a raggiungere otto con 21 punti mentre Once Caldas è scesa al settimo posto con lo stesso giocatore forte ed è nove dietro il leader che è l'Atlético Nacional.

La prossima partita sarà a Monteria contro Jaguares de Córdoba mentre Bucaramanga ospiterà Cortuluá nel proprio stadio.

