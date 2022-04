Il Messico ha condannato le atrocità commesse nella città ucraina di Bucha davanti all'Onu

Messaggio del rappresentante del Messico all'Onu Juan Ramón de la Fuente sull'invasione russa in Ucraina

Sei settimane dopo l'inizio degli attacchi russi in Ucraina, che hanno causato centinaia di vittime, questo martedì il rappresentante messicano presso le Nazioni Unite (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ha parlato della situazione, condannando le immagini, ad esempio, provenienti da Bucha, e sostenendo l'intenzione di ciò organizzazione per indagare con precisione se vi siano stati crimini di guerra.

«Abbiamo visto con orrore le immagini che ha condiviso con noi, sono il murale di Guernica ricreato ancora una volta con le vittime civili. Da sei settimane, il mondo segue con sgomento le conseguenze devastanti dell'invasione russa dell'Ucraina», ha detto il rappresentante messicano durante la sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. «Condanniamo fermamente le atrocità che si riflettono in esse, non c'è assolutamente nulla che le giustifichi».

Dopo l'attacco a Bucha, cittadina nel nord dell'Ucraina, dove ci sono già 400 corpi nelle strade dopo essere stata assediata per settimane dalle truppe russe, de la Fuente ha affermato che proteggere i civili «è una responsabilità inalienabile della comunità internazionale».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha considerato questo attacco «il peggior massacro in Europa dalla seconda guerra mondiale». Mentre l'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) ha affermato di avere indicazioni che l'esercito russo ha commesso possibili crimini di guerra in aree sotto il suo controllo, comprese le esecuzioni sommarie di civili.

De la Fuente ha convenuto che gravi violazioni dei diritti umani «rendono necessario mantenere la possibilità che siano stati effettivamente commessi crimini di guerra», e ha sottolineato: «Il Messico sostiene pienamente la dichiarazione del Segretario generale in modo che le indagini imparziali possano essere svolte il prima possibile per identificare responsabilità e responsabilità».

Ha aggiunto che la rappresentanza messicana sta seguendo da vicino il lavoro della Corte Penale Internazionale e «sosteniamo il procuratore che sta indagando su presunti crimini internazionali commessi in Ucraina, così come la Commissione Indipendente d'Inchiesta creata per gli stessi scopi dal Consiglio Onu per i diritti umani, i loro rapporti saranno decisivi».

«Il Messico riconosce e loda il lavoro di tutti gli attori umanitari coinvolti in Ucraina, così come la solidarietà dei paesi vicini che hanno ricevuto milioni di rifugiati e gli sforzi di mediazione di diversi paesi e diversi attori. Ci auguriamo che questo Consiglio, nel rigoroso rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani, adempia alle proprie responsabilità e contribuisca efficacemente a porre fine alla guerra e ripristinare la pace», ha concluso.

La posizione del Messico sugli attacchi russi in Ucraina ha generato polemiche internazionali. Soprattutto per il suo vicino a nord degli Stati Uniti.

Proprio martedì è stato annunciato che circa 25 legislatori messicani, tra cui il depurato per il partito laburista (PT), Gerardo Fernández Noroña, potrebbero essere lasciati senza visti per entrare negli Stati Uniti, dopo che il congresso di quel paese ha proposto di ritirare quei permessi in quanto considerati pro- russo. Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del PT, ed ex vice di Nuevo León, Santiago González Soto, sono altri personaggi che compongono la lista, che compongono anche il cosiddetto Comitato di amicizia Messico-Russia.

«L'elezione temporanea di questo comitato ha inviato un messaggio chiaro agli Stati Uniti e al mondo libero», ha avvertito il deputato democratico del Texas Vicente Gonzalez. Ha indicato che sebbene lo stesso presidente López Obrador «continui a prendere una posizione pubblica neutrale sul conflitto tra Russia e Ucraina», «le azioni intraprese dai membri del suo stesso partito Morena e da altri suggeriscono il contrario», e ha concluso, ritenendo sfortunato che lo stesso vicino degli Stati Uniti non abbia già entrato a far parte delle democrazie. condannare la Russia e imporre sanzioni su di essa.

Mentre questo lunedì il famoso quotidiano The Washington Post ha citato il paese azteco in un duro editoriale contro paesi che hanno ancora riserve per condannare l'attacco russo in Ucraina. «Molte nazioni grandi e influenti, comprese alcune democrazie con cui gli Stati Uniti hanno forti relazioni, si sono sbagliate. È un aspetto preoccupante della crisi e richiede una risposta deliberata ma differenziata degli Stati Uniti», ha osservato il giornale.

Sebbene, tra i motivi, la più ingiustificata sia la posizione messicana. «Solo per il Messico, il problema è pura ideologia sbagliata piuttosto che conflitto di interessi. Ha solo 2,3 miliardi di dollari nel commercio bidirezionale con la Russia, ma il vicino meridionale degli Stati Uniti e il più grande partner commerciale di merci (614,5 miliardi di dollari nel 2019) si attiene al dogma non interventista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcuni membri del suo partito politico di sinistra, senza scrupoli, hanno scelto questo momento per inaugurare un 'comitato di amicizia' con la Russia», ha condannato la pubblicazione.

E nella loro conclusione, concludono notando che «Washington dovrebbe schierare aggressivamente la persuasione morale, il commercio e gli aiuti, sia economici che militari. Questo è ciò che la Russia ha fatto; questo Paese deve rispondere allo stesso modo».





