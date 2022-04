I candidati di Bolsonaro alla presidenza Petrobras hanno respinto la proposta sulle accuse di conflitti di interesse

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Le due proposte del presidente brasiliano Jair Bolsonaro per occupare le prime posizioni di Petrobras, di proprietà statale, si sono dimesse dopo aver avvertito del conflitto di interessi che entrambi avrebbero se entrassero in carica.

L'ultimo di loro è stato l'economista e consulente Adriano Pires, che lunedì ha informato il Palazzo Planalto che avrebbe rinunciato alla presidenza della compagnia petrolifera statale, per la quale era stato eletto la scorsa settimana in sostituzione del generale Joaquim da Silva e Luna, secondo il quotidiano locale 'O Globo' .

Le ragioni che Pires ha messo sul tavolo sono i conflitti di interesse che ci sarebbero, gli stessi motivi addotti domenica da Rodolfo Landim per non aver accettato il capo del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera statale.

La decisione di Pires è stata ufficializzata all'Esecutivo attraverso una lettera inviata al Ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, in cui comunicava il suo ritiro.

«Era chiaro per me che non sarei stato in grado di conciliare il mio lavoro di consulente con la presidenza di Petrobras. Ho iniziato le procedure per dissociarmi. Durante tutto il processo, tuttavia, mi sono reso conto che purtroppo non sono in grado di farlo in così poco tempo «, ha detto Pires, che ha ringraziato Albuquerque e il presidente Bolsonaro.

Tra i clienti di Pires c'è Carlos Suárez, uomo d'affari e socio di società di distribuzione del gas, e amico da decenni di Landim, che ha giustificato la sua decisione di non accettare l'invito del governo a concentrare tutti i suoi sforzi sul Flamengo, una squadra di calcio brasiliana.

L'uomo d'affari e ingegnere, che ha lavorato nella compagnia petrolifera statale per più di due decenni e presiede il Flamengo, ha espresso in un comunicato il suo desiderio di dedicare tutto il suo tempo a «rafforzare ulteriormente» la squadra di calcio più popolare del Brasile.

Oltre alla vicinanza a diverse società del settore petrolifero e del gas, Landim è apparso anche in alcune indagini sulla corruzione relative ai media e all'operazione quasi infinita di Lava Jato, con ramificazioni oltre lo Stato brasiliano.

Prima di prendere una decisione, la nomina di Pires era già stata messa in discussione dalla Procura e dalla Corte dei conti proprio a causa di questo conflitto di interessi dovuto alla sua intensa attività di consulente di diverse società del settore, quindi ha chiesto di non presiedere Petrobras prima ha dovuto svolgere un'indagine più intensa per entrare in carica.

Hanno contestato il fatto che Pires abbia fondato e attualmente guida il Brazilian Infrastructure Center, «che fornisce servizi alle principali multinazionali del petrolio, del gas e dell'energia da oltre 20 anni».

Il Consiglio di amministrazione di Petrobras doveva riunirsi martedì prossimo, 13 aprile, per scegliere chi sarebbe stato il nuovo presidente della compagnia statale. Entrambi, secondo i rapporti interni, avrebbero difficoltà a superare i criteri della commissione.

Bolsonaro sta tenendo sotto pressione la società, che controlla il mercato brasiliano e ha implementato costanti aggiustamenti seguendo il prezzo internazionale del petrolio greggio, come dettato dalla sua politica dei prezzi.

A metà marzo, Petrobras ha annunciato un aumento del 18,77% del prezzo della benzina, del 24,9% del diesel e del 16,1% di propano e butano, dopo due mesi senza aumentare i prezzi. Una decisione che è stata ampiamente attaccata dal presidente Bolsonaro.

Lo stesso Silva e Luna, generale di riserva dell'Esercito, era stato nominato nel febbraio dello scorso anno anche a causa del disaccordo di Bolsonaro con gli aumenti dei prezzi durante l'amministrazione dell'economista Roberto Castello Branco.

Dal 2017, Petrobras ha mantenuto una politica in linea con i valori internazionali per fissare i prezzi del carburante, nonostante il Brasile sia uno dei maggiori produttori di alcune di queste materie prime.

Le azioni Petrobras sono state scambiate in rosso, con una perdita dello 0,76% dopo il recupero durante la giornata alla Borsa di San Paolo.

(Con informazioni di Europa Press e AFP)

