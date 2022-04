«È vergognoso che l'accesso al diritto alla salute richieda un'azione legale»: Office of the Ombudsman

L'Ufficio del Mediatore ha inviato un messaggio forte agli attori del sistema sanitario colombiano a causa della precarietà del servizio fornito nel paese. L'entità ha affermato che non è ammissibile per i cittadini intraprendere azioni legali per accedere ai propri diritti.

L'entità ha indicato che questo invito all'attenzione è stato fatto nell'ambito del lancio delle brigate complete per la promozione e la prevenzione dei diritti alla salute e alla sicurezza sociale nel 2022. In questo primo ciclo, l'Ufficio del Mediatore sta esaminando le denunce degli utenti di Caquetá, Huila e Putumayo.

L'ufficio del Mediatore ha assicurato che l'anno scorso molti di questi giorni sono stati portati avanti in diverse regioni del paese e grazie a loro è stato possibile risolvere il 90% delle denunce dei cittadini. Tuttavia, ha sottolineato che l'ideale è che i cittadini non debbano ricorrere ad azioni di tutela, né all'intervento diretto dell'Ufficio del Mediatore per garantire il diritto fondamentale alla salute.

È stato dettagliato che i principali comportamenti vulnerabili sono la negazione o la mancanza di opportunità in procedure, interventi chirurgici, test di laboratorio e diagnostica per immagini, che rappresentano il 29% dei casi. L'elenco include la mancanza di opportunità negli appuntamenti con specialisti (24%) e il rifiuto, la mancanza di opportunità o la consegna parziale di farmaci inclusi nel piano sanitario di base (20%).

In questo contesto, il Mediatore ha chiesto alle autorità territoriali di esercitare le funzioni e i poteri loro conferiti dalla legge per la corretta conformità richiesta dall'IPS e dall'EPS. Ha anche ribadito l'importanza di progettare e integrare tutti i piani del governo municipale con il piano sanitario dipartimentale.

L'avvocato si è rivolto direttamente alle entità che amministrano il piano di benefici sanitari e ha ricordato loro tre delle loro responsabilità:

1) Garantire una rete di operatori sanitari adeguata e georeferenziata, in base all'indirizzo dei suoi membri

2) Adottare misure favorevoli per evitare l'interruzione del trattamento e della riabilitazione dei pazienti

3) Effettuare audit di qualità e conformità presso la rete di operatori sanitari, tra gli altri.

Mentre questi problemi vengono risolti, l'Ufficio del Mediatore ha assicurato che continuerà a formare e formare le persone nei meccanismi per la protezione dei diritti umani, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sociale. Inoltre, terranno riunioni di dialogo in collaborazione armoniosa con i rappresentanti, i giudici, i segretari sanitari e la leadership sindacale degli insegnanti per coordinare le azioni per la protezione dei diritti.

Va notato che tra gennaio e maggio di quest'anno solo 30.164 cittadini hanno presentato tutele contro l'EPS, mentre nel 2020 sono stati registrati 81.899 di questi ricorsi, secondo Change.org, che ha raccolto dati dall'ufficio del Mediatore, il costituzionale Corte e Sovrintendenza Nazionale alla Salute.

Oltre al ricorso alle risorse di tutela, i cittadini hanno iniziato a chiedere il rispetto del diritto alla salute attraverso piattaforme digitali come Change.org, in cui, tra il 2020 e il 2021, sono state create 879 petizioni che richiedono l'autorizzazione di SuperSalud ed EPS trattamento, consegna, uso di farmaci ed esecuzione di interventi chirurgici.

Delle 879 iniziative, che sono state sostenute, firmate e condivise da più di 5'587.000 cittadini, solo 48 risposte hanno ricevuto risposte dirette dalle autorità, meno del 6%.

