Stagione delle piogge: più di 5.000 persone sono già colpite e 10 morti

Il 15 marzo è iniziata ufficialmente una nuova stagione delle piogge nel paese. Secondo l'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD), con una data limite del 3 aprile, 149 eventi sono stati registrati nel territorio nazionale in 101 comuni in 15 dipartimenti, con Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño e la regione del caffè sono i più colpiti.

Gli eventi hanno danneggiato 2.365 famiglie che rappresentano più di 5.500 persone, lasciando 10 morti e 14 feriti. Allo stesso modo, 22 case sono state distrutte e altre 736 case sono state colpite.

Allo stesso modo, ha assicurato che i rapporti sulle infrastrutture indicano danni su 205 strade del Paese, oltre che su 15 ponti veicolari e 2 pedonali. Danni anche a 21 acquedotti e 12 fogne e 8 istituti scolastici.

A Nariño, dopo l'emergenza registrata ad Ancuya, è stato installato un posto di comando unificato con l'obiettivo di generare un collegamento tra il governo di Nariño, l'ufficio del sindaco del comune e il corpo di soccorso, per sostenere la strategia di risposta per le comunità e le infrastrutture colpite dalle piogge.

«Le autorità continueranno con l'evacuazione preventiva delle famiglie nelle aree a rischio; DAGRD continuerà con la valutazione di tutte le case a rischio e dal Dipartimento delle Infrastrutture dipartimentali, saranno fatti progressi con il piano per il recupero delle infrastrutture stradali interessate e l'intervento dei critici dei siti. Ci sono diversi acquedotti interessati, quindi, il piano dipartimentale dell'acqua di Nariño fornirà supporto tecnico e gestionale per sostenere le comunità nell'acqua potabile e nelle questioni igienico-sanitarie di base «, ha affermato la direzione amministrativa della gestione dei rischi di questo dipartimento.

A Santander, il 3 aprile, si è verificata un'emergenza a causa del trabocco del torrente El Canelo e la chiusura totale è stata registrata sulla strada che porta da Malaga a Los Curos nel settore noto come La Batea a causa del crollo totale del pontone che ha portato alla perdita della banca. Le informazioni hanno spiegato che la situazione viene ancora affrontata con i macchinari di Invias e dell'Ufficio di gestione dei rischi del Dipartimento.

Secondo IDEAM, le piogge dureranno fino a maggio, soprattutto per le regioni andine e del Pacifico. Allo stesso modo, per la regione dell'Orinoquia e dell'Amazzonia, si generano altre condizioni come l'ingresso di masse umide dal sud del continente, in modo che il passaggio da meno precipitazioni a più precipitazioni inizi in quest'area.

Nella regione caraibica è previsto un aumento considerevole rispetto a marzo, più precisamente nel sud di Bolivar e Cesar. L'istituto ha anche sottolineato che per questa stagione sono previsti volumi di precipitazioni fino al 30% sopra il normale non solo nella regione in questione, ma anche nell'Insulare (Arcipelago di San Andrés e Providencia), Andino e Orinoquia.

Di fronte alla situazione, l'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD) ha assicurato di aver guidato l'attivazione del Comitato nazionale per la gestione dei disastri al fine di socializzare le capacità del National Risk Management System e di pubblicizzare il National Response Plan per affrontare questo periodo dell'anno.

