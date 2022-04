Continua la polemica sul trasferimento del procuratore Angelica Monsalve, nuovi dettagli sul presunto traffico di influenze

Trasferimento-punizione, in questo modo alcuni settori descrivono il trasferimento a Putumayo del procuratore delegato ai giudici del circuito di Bogotà, Angelica Monsalve, che ha chiamato tre membri della famiglia Ríos per incriminare un presunto crimine commesso.

Il punto è che secondo le dichiarazioni del procuratore, Carlos e Francisco Ríos, sarebbero i veri proprietari di una società che ha vinto una gara da un milione di dollari per la raccolta di TransMilenio, ma questo sarebbe successo quando uno dei loro nipoti, Felipe Ríos, governò come consigliere della città di Bogotà, capitale dove si trova il sistema TransMilenio.

La questione è complicata da Alberto Ríos Velilla, un famoso uomo d'affari colombiano vicino al leader del Cambiamento Radicale Vargas Lleras e marito del giornalista Darcy Quiin, ha contattato l'ex procuratore generale Néstor Humberto Martínez che avrebbe contattato il rettore dell'Università Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, per intercedere presso Monsalve, per non intentare accuse contro i Fiumi.

La stazione radio La W, ha rivelato una conversazione esplosiva in cui Noguera sarebbe stata ascoltata chiedere aiuto a Monsalve e lei, rifiutando, sottolineando la situazione di «disgusto».

Angelica Monsalve: Pensano che sia tu ad influenzarmi a decidere. Sono pazzi. Poi vengono qui per vedere cosa succede se lo fai.

Rodrigo Noguera: No, ma se te lo dicessi, farei lo stesso. Il caso di Néstor Humberto. Ascolta, Nestor Humberto è amico di così e quindi è un procuratore. E dice al ragazzo: è così e così perché non mi aiuta in questo... Lo farei anch'io, immagino che lo faccia anche tu. Io sono il pubblico ministero e tu hai bisogno di: «Ehi, aiutami quel tipo».

AM: No, questo è il trading di influenza.

RN: No, questo non influenza il trading.

AM: Perché? Devi andare dal pubblico ministero per risolvere il caso. Sono il procuratore in carica, perché non è venuto a parlare con me? Cioè, attraverso i canali procedurali.

RN: Non essere ri-di-cu-la.

AM: Ah.

RN: Vai avanti. Fai la ricostruzione delle cose. Sono una terza persona che non conosco, il procuratore è Pedro Pataquiva. Ho un amico. Non conosco Pedro Pataquiva, ma so che sei un amico di Pedro Pataquiva. «Ascolta Angelica, guarda, questo è Pedro Pataquiva, quindi non rovinare quel tuo amico, vedi cosa sai fare.» Oppure no?

AM: Quindi avresti fatto la stessa cosa di Néstor Humberto Martínez, per aiutare un amico?

RN: Beh, se sono un amico di quella persona, come faccio? In che altro modo devo fare? O semplicemente: «Non posso aiutarti».

AM: Beh, in che altro modo funziona? Devi difenderti in tribunale, in tribunale, con un avvocato, decentemente, vero?

RN: No, ti sbagli. Allora non conosci la società e il mondo. Quando una persona sta per prendere una decisione, ha diverse alternative. Uno, due e tre, ok?

AM: Sì.

RN: Quindi si scopre che il ragazzo non conosce molto bene il caso, quindi lo riprende e lo studia. Il tipo dice che 2 e 2 sono 5, penso di andare da questa parte. Ma se ho l'opportunità di dire «ehi, 2 e 2 non sono 5, non essere güevon, sono 4". Scopri quale scegli.

AM: Que eso...

RN: Questa è la vita. Questa è la vita, ogni giorno che arriva. «No, no, è solo che mi intrigano a non farlo». No.

AM: Che schifo.

D'altra parte, l'ufficio del procuratore generale ha riferito che il trasferimento a Putumayo de Monsalve non era una rappresaglia, ma è stato trasferito a causa delle esigenze del servizio, così come i 3.000 funzionari che lo hanno effettuato durante l'amministrazione del procuratore Barbosa. Hanno anche sottolineato che ha continuato con il caso Monsalve. «Non abbiamo mai considerato la possibilità di variare la rispettiva assegnazione», ha affermato il pubblico ministero.

Da parte sua, in una dichiarazione pubblicata il 31 marzo, Nestor Humberto Martinez ha commentato di non aver mai cercato un incontro o di aver parlato con Angelica Monsalve.

Martínez ha assicurato di non aver inviato o consegnato «un documento» che suggerisse al procuratore Monsalve che non c'era motivo per l'accusa. L'ex procuratore ha sottolineato di aver solo facilitato la nomina, alla quale, dice, non ha partecipato.

«Non c'è mai stato un «vertice» tra Alberto Ríos, Rodrigo Noguera e l'abbonato. Non ne ho parlato nemmeno con la dott.ssa Catalina Noguera». L'ex procuratore ha dichiarato in una dichiarazione in cinque punti inviata a vari media.

