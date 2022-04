Consentono la fattura della tassa di proprietà per l'idoneità fisica per gli anziani

Dal 1 aprile, il Ministero delle Finanze ha iniziato a emettere fatture fiscali sulla proprietà, che sono disponibili sulla nuova piattaforma digitale: Ufficio virtuale, da lì i contribuenti devono registrarsi con un'e-mail e una password sicura e quindi eseguire la procedura per generare la ricevuta e il pagamento.

Tuttavia, poiché non tutti i cittadini non dispongono delle strutture per accedere ai nuovi mezzi tecnologici, il Ministero delle finanze invierà la fattura fisica alle persone negli strati 1, 2, rurali e, nello strato 3, ai proprietari che sono adulti di età superiore ai 60 anni.

«Le scadenze di Predial, con uno sconto del 10%, saranno scaglionate dal 9 al 24 maggio, secondo l'ultima lettera del CHIP; e senza uno sconto, la scadenza scade fino al 24 giugno. Cioè, i contribuenti che devono ancora dichiarare e pagare la tassa avranno più di un mese per ottenere il beneficio «, ha affermato l'entità.

L'ufficio del sindaco invierà le fatture fisiche a quasi 700.000 proprietà negli strati 1, 2 e rurali e a 260.000 case dello strato 3, le cui proprietà sono di proprietà di adulti più anziani. Queste persone saranno in grado di rispettare il pagamento della tassa di proprietà attraverso i canali tradizionali.

Da parte sua, il segretario alle finanze Juan Mauricio Ramírez ha spiegato che la nuova piattaforma «semplificherà le procedure e fornirà informazioni complete, accurate e tempestive agli oltre 2,6 milioni di contribuenti Predial di Bogotá, compresi quelli che pagheranno a rate».

Come registrarsi nell'ufficio virtuale?

1. I contribuenti devono visitare il sito ufficiale della Segreteria del Tesoro distrettuale.

2. Vai alla sezione Virtual Office e fai clic su «Registra nuovo ufficio virtuale» e poi su «Registrati qui».

3. Seleziona il tipo di documento con cui ti registrerai e inserisci i dati richiesti.

4. Fai clic sull'opzione «OK».

5. Rispondere alle domande di convalida sollevate dal sistema e fare clic su «Invia». Va ricordato che se le risposte non sono corrette, il sistema non ti consentirà di andare avanti nel processo.

6. Crea nome utente e password. Se hai già registrato un'email sulla pagina, questa apparirà, ma puoi modificarla se lo desideri.

7. Riceverai un'e-mail di conferma della registrazione per attivare il tuo account.

Una delle novità di questo Ufficio Virtuale è che l'utente del contribuente non sarà più il loro numero ID, ma un'e-mail, che con una password sicura consentirà d'ora in poi di eseguire le procedure.

Come scaricare e pagare la tassa di proprietà?

Dopo aver effettuato la rispettiva registrazione, i cittadini possono andare alla pagina del Segretariato del Tesoro di Bogotá, per scaricare e pagare la rispettiva fattura. Ecco i passaggi da seguire:

1. Trova la parte Virtual Office e seleziona il pulsante «Unified Property Tax».

2. Accedi con l'email e la password che sono state create in precedenza.

3. Fai clic sul pulsante «Contribuente» per effettuare tutte le transazioni e i pagamenti.

4. Seleziona la scheda «Fatturazione».

5. Nelle schede a discesa scegli le opzioni «Imposta sulla proprietà», seleziona l'anno 2022 e fai clic su «Cerca».

6. Apparirà una casella in cui troverai l'opzione per scaricare la fattura e anche per effettuare il rispettivo pagamento.

Date di pagamento dell'imposta sulla

Per quest'anno, i contribuenti avranno tempo fino al 24 giugno per adempiere all'obbligo. Tuttavia, se il Bogotà è interessato a effettuare il pagamento con lo sconto del 10%, deve annullarlo tra il 9 e il 24 maggio.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

Continua a leggere: