The Jewish Jordan: la storia del giocatore che sogna di essere il primo ortodosso a giocare nella NBA

Nel febbraio 1999, la rivista Sports Illustrated mise in copertina un giocatore ebreo che brillava al liceo (con una media di 35,4 punti) e lo soprannominò la «Giordania ebrea». Ma in realtà nessuno l'ha mai presa sul serio, forse a causa del titolo bombastico e Tamir Goodman giocò per il Macabbi Tel Aviv, la powerhouse europea e il più grande club di Israele, ma fu lasciato voler raggiungere la NBA dopo non essersi adattato all'Università del Maryland per motivi religiosi . Oggi, 23 anni dopo, nessun media ha ancora incoraggiato quel titolo, ma non sembra essere lungo perché la situazione si ripete, anche se con un contesto molto più favorevole per il giocatore di basket che sogna di rompere una barriera.

Si tratta di Ryan Turrell, un giocatore che brilla nel basket universitario al punto da essere il capocannoniere (con 27,1 punti) tra le 1220 facoltà che compongono le tre divisioni NCAA, e ha appena preso la decisione di non tornare per l'ultimo anno alla Yeshiva University di New York e dichiararsi eleggibile per il draft della NBA che si terrà il 23 giugno. Certo, questa guardia di 2m01 e 21 anni gioca nella terza e ultima divisione, sollevando qualche dubbio sul fatto che il suo livello e il suo potenziale possano essere trasferiti al professionismo, ma in questi giorni tutti sono guardati e analizzati dal gran numero di scout NBA. Dicono che, sebbene non sia facile oggi, ci sono squadre che lo seguono affinché il ragazzo possa realizzare «il sogno di fare la storia e di essere il primo ebreo ortodosso a giocare in NBA», come ha dichiarato qualche giorno fa quando ha fatto l'annuncio. Certo, Ryan è determinato e chiarito che, a differenza di Goodman, prenderà la decisione di non riposare sabato, giorno riservato allo Shabbat.

Turrell proviene da una famiglia di buona cultura economica convertita al giudaismo ortodosso. Il ragazzo, cercando di trascendere nello sport scelto, aveva dei dubbi all'inizio. «Io, per esempio, non volevo usare il kipa nei picados con gli amici, perché ero un po' imbarazzato. Essere bianco e, per di più, usare il kipa erano come due colpi insieme nei campi in cui giocava. Ma è successo a me, davvero, perché non ne capivo l'importanza e non ero orgoglioso di usarlo. Oggi è diverso», ha ammesso di recente. All'età di 15 anni, Ryan aveva talento, virtù da giocare, soprattutto nelle riprese, ma pesava a malapena 65 chili. Fu quando decise di iscriversi alla Valley Toray High School in California e si cimentò con successo nella Earl Watson Elite, la massima competizione nella parte occidentale degli Stati Uniti. Così, a poco a poco, gli scout iniziarono a seguirlo in quel piccolo liceo del collettivo. Improvvisamente ha smesso di essere un «magro e basso». È cresciuto, rafforzato e ha iniziato a essere una potenza offensiva, con un ottimo tiro e persino schiacciate scioccanti.

Turrell ha avuto una media tripla doppia negli ultimi due anni di liceo e diverse università lo hanno guardato, offrendogli una borsa di studio. Stanford era la più prestigiosa, ma non l'unica. Anche l'Air Force, l'UC Irvine e il Cal State Northridge hanno presentato le loro proposte. Turrell scelse l'Air Force, sapendo che nelle vicinanze c'era un rabbino e un ristorante kosher che spediva cibo, ha ammesso. Ma si rese presto conto di aver commesso un errore. Come è successo a Goodman nel Maryland, sono emersi temi religiosi, come l'addestramento che la squadra ha svolto il sabato, durante lo Shabbat. Ryan ha preso il background e ha scelto un'altra facoltà per studiare e giocare. Ma nessuno di quelli che avevano già richiesto i suoi servizi: ha chiesto di andare a Yeshiva, un'università ebraica di New York che non offre borse di studio, cosa che ha sorpreso il padre. «Abbiamo fatto lo sforzo prima, lo faremo ora», ha risposto Brad, dopo aver appreso i motivi che il figlio aveva avuto per scegliere quell'università che lo ha lasciato più lontano dai suoi sogni (interpreta la Divisione III) ma più vicino alle sue convinzioni.

Il ragazzo è stato sedotto, in primo luogo, che l'allenatore Elliott Steinmetz stava cercando di creare una cultura ebraica di eccellenza nello sport. «Era importante, ma anche quello che sentivo e pensavo. Ho frequentato scuole ebraiche per tutta la vita. Sono cresciuto religioso e sono kosher, che rispetta le prescrizioni rituali del giudaismo. I miei genitori erano scioccati, perché sapevano che volevo giocare nella Divisione I, ma ho detto loro: «Voglio essere un idolo degli ebrei». Adoro la decisione che ho preso e non me ne pento. Spero che molti ragazzi prendano la stessa decisione: scegliere la religione e rimanere su quella strada. Un percorso che sono convinto che anche i miei sogni possano essere raggiunti», ha detto Ryan al quotidiano New York Times in un'intervista. Turrell mostra una straordinaria determinazione a fare ciò che sente, cercando di raggiungere il livello dei suoi sogni, anche se la strada è più lunga. «Ho parlato con molti giocatori ebrei, che si sentono demoliti quando vengono oppressi o maltrattati perché sono ebrei, ma non la penso così. Adoro usare la mia kipa, sono orgoglioso e quando mi dice 'jewboy' non mi dà fastidio e faccio solo vedere loro che non possono battermi», ha spiegato.

“Quiero demostrar que los judíos podemos jugar al básquet a ese nivel

Turrell arriva da una media di 27 punti con percentuali alte: il 57% in campo e il 47% nelle triple. La sua squadra, di solito dal mucchio, ha vinto 25 partite su 28 e ha vinto la Skyline Conference, raggiungendo una serie di 50 vittorie consecutive tra novembre 2019 e dicembre 2021. A un certo punto è stata classificata al primo posto tra le 355 università che compongono la Divisione III. Peccato che l'attuale campagna non sia finita come tutti volevano: i Maccabees, tuttavia, sono stati eliminati dal primo turno dei playoff, il 3 marzo, contro John Hopkins. Il giocatore viene dall'essere il miglior giocatore della Conference negli ultimi due anni, oltre allo storico marcatore della facoltà, con più di 2000 punti, nonostante due delle stagioni siano state accorciate dalla pandemia. Infatti, nel marzo 2020, quando il torneo è stato cancellato, è venuto dal segnare 71 punti in due partite...

La sua capacità di segnare ha suscitato l'interesse di diversi scout NBA. Proprietari, dirigenti ed ex giocatori sono andati a vedere le loro partite. «So che è successo, mi ha detto il mio allenatore, cosa che è successa soprattutto a fine stagione», ha ammesso il ragazzo, specializzato in un ruolo che è diventato ogni giorno più importante: il campo esterno. Anche la loro efficacia puntuale per il possesso (1,31) è la terza migliore dell'intera NCAA, secondo Synergy Sports. Ma, ovviamente, come tutto, devi prenderlo con una pinzetta e valutare che lo faccia in una divisione di livello molto più basso. Ecco perché oggi, nella bozza delle previsioni, non è previsto che venga selezionato. Ma si ritiene che questo possa cambiare quando vai nei campus pre-draft, dove tutti saranno in grado di guardarlo dal vivo, specialmente la tua capacità di lanciare sotto una migliore opposizione. L'unica certezza è che il suo livello supera la divisione in cui gioca e ha il potenziale per continuare a crescere.

«Ho sempre detto che gli ebrei non sono atleti fisicamente bravi come gli altri, ma oggi il mondo è molto più aperto alle differenze rispetto a 20 anni fa, quando Tamir arrivò. Ecco perché penso che il tempismo sia buono per Ryan, che per me è come un coltellino svizzero», ha analizzato Harold Katz, ex Goodman DT e scout di Yeshiva. Ci sono cose intangibili che lo potenziano, come la sua determinazione e mentalità, che sono osservate nelle sue dichiarazioni, e un'etica del lavoro che è la prova di tutto. Fin dalla scuola elementare ha allenatori personalizzati che la famiglia gli ha dato, dal liceo che non passa giorno che non deve mettere 500 colpi per poter abbandonare l'allenamento e da qualche anno segue un piano di lavoro in palestra che gli ha permesso di aggiungere chili di muscoli. Tutto ciò gli permette di essere più forte, più efficace, disegnando tende e uscendo per lanciare, oltre ad avergli permesso di difendere più posizioni.

«A questo livello posso fare quello che voglio e, pensando al prossimo, posso solo dire che sono una spugna: imparo velocemente. Non ho dubbi di poter giocare un ruolo (nell'NBA). Voglio provare ad andare a tutti i test possibili per dimostrare loro che a quel livello posso anche continuare a segnare, difendere e aiutare i miei compagni di squadra», ha detto. Ci sono casi di giocatori, anche attuali, che hanno raggiunto l'élite — e si distinguono molto — dopo aver giocato in Division III, come gli esempi di Duncan Robinson (Miami Heat) e Derrick White (Boston Celtics).

In dubbio, ha anche chiarito che mentre continuerà a usare il kipa - la NBA deve autorizzarlo - farà un'unica eccezione che va contro le sue convinzioni religiose: non si prenderà la pausa settimanale —Shabbat- che l'ebraismo esibisce. Una pratica di quasi 6000 anni che va dal tramonto ogni venerdì al sabato pomeriggio. Non guidano, non spendono soldi, non parlano al telefono o, ovviamente, fanno sforzi fisici. Un modo per riposare e trasformare il mondano in un luogo più spirituale e sacro, dicono. Potrebbe essere un potenziale ostacolo per lui, ma l'ha chiarito. «Ho intenzione di giocare e allenarmi durante lo Shabbat», ha detto.

Infine, ha chiarito che la sua cosa è seria. «Voglio dimostrare che gli ebrei possono giocare a basket a quel livello. Voglio farlo per me, ma non solo... Voglio essere un'ispirazione per gli altri nella mia religione per credere di poterlo fare. Sono pronto a fare la storia», ha chiarito. La determinazione non manca...

