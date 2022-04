Clara Noemí ha preso una scorciatoia per andare a scuola ed è stata trovata morta in un ruscello a Veracruz

La violenza contro le donne in Messico ha causato ancora una volta la morte di una minorenne, questa volta di Clara Noemí: un'adolescente di 15 anni scomparsa il 29 marzo nella Huasteca Veracruz.

La giovane, descritta come «piena di sogni», lasciò la sua casa quel martedì mattina per il Telebachillerato della comunità di El Limón. Tuttavia, rendendosi conto che era in ritardo per le sue lezioni, ha deciso di prendere una scorciatoia, essendo l'ultima volta che è stato visto, dal momento che non è mai arrivato al campus.

Nel pomeriggio, rendendosi conto che la loro figlia non stava tornando da scuola, i suoi genitori hanno presentato una denuncia di scomparsa alla Veracruz State Search Commission (CEBV), che ha emesso un modulo di ricerca urgente.

Nel frattempo, alcuni residenti della comunità si sono organizzati in brigate per viaggiare nella regione e trovare la ragazza con gli occhi neri e la pelle marrone chiaro il prima possibile, ma non hanno avuto successo.

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

Fu fino al 2 aprile, quattro giorni dopo la sua scomparsa, che elementi della polizia ministeriale trovarono il corpo di Clara in un torrente con segni di violenza sessuale. Questo, hanno sottolineato fonti non ufficiali, dopo che le autorità hanno assicurato il presunto autore.

Secondo i racconti, il soggetto, identificato come Artemio «N», ha confessato di aver ucciso l'adolescente dopo aver abusato sessualmente di lei. In seguito, ha aggiunto l'imputato, ha cercato di nascondere il corpo nel torrente legandolo ad alcune pietre in modo che non galleggiasse e, in questo modo, non riuscissero a trovarlo.

Dopo il fatto, collettivi, parenti e amici hanno chiesto giustizia per il femminicidio della giovane donna di Veracruz, chiedendo al governatore dell'entità, Cuitláhuac García, e al Presidente della Repubblica, Andrés Manuel López Obrador, di punire pienamente il presunto femminicidio portata della legge.

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) Rogelio Morales

Veracruz ha segnalato 15 femminicidi durante i primi due mesi del 2022, il che lo posiziona come il secondo stato con la più alta incidenza di casi, superato solo dallo Stato del Messico (Edomex), che ne ha registrati 22.

Secondo i dati del Segretariato Esecutivo del National Public Security System (SESNSP), tre delle 15 vittime erano minorenni; nove avevano più di 18 anni, mentre le altre erano sconosciute la fascia di età.

Nel frattempo, la demarcazione è in cima alla lista dei rapimenti, registrando sei nello stesso periodo; due minori. Inoltre, i dati del Ministero dell'Interno (Segob) indicano che l'entità ha 55 casi di stupro semplice e 126 casi di abuso sessuale.

Va notato che Clara è la seconda quindicenne ad essere uccisa questa settimana, alla lotta per la giustizia è allegato il caso di Rosa María che è apparso senza vita il 24 marzo vicino alla sua casa di Cuetzalan, Puebla.

Per questo motivo, per il 31 marzo, è stata organizzata una marcia alla presidenza municipale per chiedere un'indagine con una prospettiva di genere, poiché, ha dichiarato la sua famiglia, la sua morte viene trattata come un presunto omicidio e non femminicidio.

