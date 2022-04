Un furgone rubato rivela nuovi dettagli sul massacro di 20 persone a Zinapécuaro

Soldiers patrol at a clandestine cockfighting ring following the killing of at least 20 people on Sunday night during an attack, authorities said, in Zinapecuaro, Mexico March 28, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Il massacro di 20 persone a Zinapécuaro, Michoacán, ha coinvolto più vittime di quante ne siano state rese note dalle autorità. Antonio «N», un tecnico di condizionamento dell'aria, è stato inconsapevolmente coinvolto in uno dei più crudeli massacri commessi in Michoacán.

Dall'esilio, l'uomo ha assicurato a Milenio Noticias che il suo furgone è stato usato dai membri di Los Correa per commettere il pluriomicidio.

Antonio stava guidando sulla strada da Zinapécuaro ad Acámbaro (Guanajuato) quando civili armati lo spogliarono del suo veicolo. Secondo la sua testimonianza, i soggetti hanno iniziato a colpire i finestrini del furgone e lo hanno abbassato violentemente.

Gli uomini indossavano armi lunghe e attrezzatura tattica, così Antonio pensava che fosse militare. Nel furgone Ford Focus del 2019, la vittima trasportava strumenti specializzati per il suo lavoro del valore di 50mila pesos.

Il governatore dell'entità, Alfredo Ramírez Bedolla, ha riconosciuto che la maggior parte dei giustiziati aveva mandati di arresto per crimini legati al traffico di droga.

La lotta tra Los Correa e il Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ha lasciato un'escalation di violenza in Michoacán. Il 27 marzo, in un palenque di Zinapécuaro, sono state uccise 20 persone - sospetti membri del CJNG.

Cinco presuntos integrantes de la Familia Michoacana fueron capturados por la masacre de 20 personas en Zinapécuaro

Dalle 15:00 di quel giorno, diversi uomini si radunarono in un palenque clandestino situato nel ranch El Paraíso, dove erano stati concordati diversi combattimenti di galli.

Tra i partecipanti c'era William Edwin Rivera Padilla, alias Will o Barbas, capo del posto del CJNG. Il giornalista Héctor de Mauleón afferma che questo soggetto faceva parte della cellula criminale di Pablo Magaña Serrato, alias La Morsa o El M-5, leader della famiglia Michoacán e uno degli uomini più vicini a Servando Gómez, La Tuta, il sanguinoso leader che guidò, per diversi anni, l'organizzazione criminale. La Walrus è stata arrestata nel 2015, un fatto che ha segnato l'ascesa di Will all'interno della famiglia Michoacán.

Come capo della piazza, Rivera Padilla ha tradito il cartello e si è unito ai ranghi del CJNG, che ha aperto una disputa tra le due organizzazioni criminali.

I Correas, una divisione della famiglia Michoacán, sono guidati da Daniel Correa, che avrebbe ordinato il massacro nel palenque. Per gli eventi, sono state arrestate cinque persone, che sarebbero anche legate agli eventi violenti del 9 febbraio, nel comune di Maravatío, Michoacán.

Secondo le informazioni dell'intelligence, Los Correas hanno la loro base operativa nei comuni di Ciudad Hidalgo e Maravatío. Sebbene si estendano anche a una dozzina di altre regioni come Zitácuaro, Ocampo o Indaparapeo, al confine con lo Stato del Messico. Queste ultime demarcazioni si trovano nella catena montuosa.

Il 17 febbraio 2021, il CJNG ha pubblicato un video che mostra come ha tagliato la gola a un operatore del cartello di Correa, mentre avvertiva della guerra contro di lui. Fino a dieci soggetti sono apparsi sulla scena, mascherati con pistole lunghe e equipaggiamento tattico nel cuore della notte. Uno di loro ha tenuto fermo il machete mentre un altro ha affermato che i Correas hanno abbandonato «il loro popolo», e poi hanno iniziato a tagliare la testa della loro vittima.

CONTINUA A LEGGERE: