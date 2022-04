Twitch prende una decisione radicale per le trasmissioni in diretta a causa della pornografia

FILE PHOTO: A twitch sign-in screen is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Dopo che gli utenti hanno approfittato della nuova funzionalità che Twitch ha lanciato il mese scorso, chiamata Boost Train, per mettere il porno nelle home page degli utenti con il tag «promosso dalla comunità degli streamer» nelle miniature di NSFW, il ha messo in pausa lo strumento.

Secondo il sito Kotaku, diversi utenti di Twitter e Reddit hanno condiviso screenshot di miniature pornografiche che sono apparse nella parte anteriore delle loro sezioni «Canali live che pensiamo ti piaceranno».

Queste miniature indicano che le trasmissioni sono apparse lì grazie alla suddetta funzionalità che Twitch ha annunciato lo scorso anno. La funzionalità è cambiata da quando è stata introdotta per la prima volta, ma il concetto di base rimane lo stesso: gli utenti possono spendere soldi per ottenere una trasmissione davanti agli occhi delle persone. In questo caso, si è scoperto che si tratta di contenuti che violano le normative di Twitch.

Come ha spiegato The Verge, a meno che gli utenti di Twitch che promuovono le trasmissioni non cercassero esplicitamente di disabilitare la funzione o causare problemi al creatore, sarebbe difficile chiamarli soldi ben spesi: tre account sono apparsi nel porno più popolare .

Jóvenes caminan frente a un anuncio de Twitch (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo) REUTERS

Di conseguenza, la piattaforma ha sospeso gli account collegati per violazione delle Linee guida della community di Twitch. Come Zach Bussey ha sottolineato a The Verge, anche le trasmissioni alimentate dal Boost Train avrebbero potuto essere semplicemente trolling vecchio stile).

Twitch «ha deciso di mettere in pausa Boost Train a causa di alcune considerazioni sulla sicurezza sorte durante il test», ha dichiarato Sam Faught, Chief Communications Officer di Twitch, in una dichiarazione inviata via e-mail al suddetto punto vendita. Ha aggiunto che Twitch «condividerà ulteriori aggiornamenti con la nostra community sulle nuove funzionalità per contribuire a migliorare la visibilità, non appena saranno disponibili».

Sebbene Twitch non abbia detto direttamente il motivo della pausa, ha notato che la funzione di test è stata interrotta a causa di rapporti. Le regole di Twitch vietano «nudità e contenuti o attività sessualmente espliciti».

Setup de un streamed en Twitch. (foto: Mercado Negro)

È stato anche visto come un'attenzione indesiderata, come essere molestati in modo massiccio, possa danneggiare gli streamer, il che avrebbe potuto essere un problema se la funzione fosse stata mantenuta. Kotaku ha chiesto se la funzione sarebbe tornata o sarebbe stata modificata, ma Twitch avrebbe risposto solo con una reiterazione che per ora era stata messa in pausa.

Twitch bloccherà gli utenti che condividono spesso informazioni false o disinformazioni dai loro account. Questa è una nuova misura che cerca di fermare la diffusione di contenuti dannosi.

La piattaforma ha comunicato, attraverso un post sul blog, di aver aggiornato la sua politica su spam, inganni e comportamenti dannosi per vietare agli utenti che distribuiscono disinformazione dannosa di utilizzare il suo servizio.

Imagen del logo de Twitch (Foto: Europa Press) Europa Press

«Il nostro obiettivo è vietare l'uso di Twitch per le persone la cui presenza online è dedicata alla diffusione di informazioni false e dannose», chiariscono nel testo.

La piattaforma spiega di aver collaborato con più di una dozzina di ricercatori ed esperti per capire come la disinformazione si diffonde online al fine di avere un approccio efficace alla piattaforma di streaming. In questo senso, dicono di aver identificato 3 aspetti in comune in tutti gli utenti con questo comportamento:

1) condividono spesso contenuti ampiamente confutati e virali

2) Si basano su teorie del complotto o altre forme di disinformazione

3) Inviano questo materiale su base ricorrente ai loro follower.

Chiariscono che oltre a questo aggiornamento, continueranno ad essere adottate misure sulla disinformazione diretta a comunità specifiche ai sensi della loro Politica sulle molestie e sui comportamenti che incitano all"odio, nonché misure sui contenuti che incoraggiano gli altri a impegnarsi in comportamenti fisicamente dannosi.

