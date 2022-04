PLai: lo strumento che ti dà potere e ti connette se stai cercando di avviare un'attività a Jalisco

24-06-2020 Imagen de recurso de emprendedores. POLITICA AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Al giorno d'oggi, molte persone vogliono essere imprenditori, tuttavia, a volte non sanno come iniziare, con chi allearsi o con chi allenarsi per imparare tutto ciò che devono sapere per avviare l'imprenditorialità di un'azienda. Per questo motivo, il governo dello Stato di Jalisco ha iniziato con un progetto chiamato PLai, che cerca di formare, connettere e mostrare agli altri i progetti innovativi esistenti.

La Open Innovation Platform (PLAI) è un progetto strategico del governo dello Stato di Jalisco che, per tre anni, è stato proposto nel Piano statale di governance e sviluppo come progetto strategico, che sarà tutto ciò che resta dell'attuale amministrazione, anche se lo sarà ha cercato di continuare più tardi.

In un'intervista con Infobae Mexico, Nora Martín Galindo, direttore generale dell'innovazione e dello sviluppo aziendale e sociale, spiega che il progetto sarà monitorato e il budget necessario per continuare. «PLai, in quanto tale, è un ente pubblico decentralizzato, ha una sua struttura, e anche il direttore del PLai è l'insegnante Nadia Mireles, sono il direttore generale dell'innovazione e degli affari e dello sviluppo sociale, e lavoro sempre in coordinamento con loro, per garantire che il progetto sia potenzializzato» .

Spiega che ciò che si cerca con PlAI è renderlo un luogo dove poter avere corsi in tutte le specialità. «Per questo abbiamo tre componenti, PLai è diviso in Learn, Connect e Innovate. Nella parte Impara, ciò che facciamo è, in primo luogo, stringere alleanze con, anche, altre piattaforme, come edx, come Coursera, Udemi, che hanno già molti corsi disponibili, di grande valore, e ciò che facciamo sono queste alleanze in modo che il pubblico possa accedervi, ma abbiamo anche un corso chiamato Digitalizza la tua PMI, che ha molto successo, e quello che stai cercando è, appunto, che le micro, piccole e medie imprese siano digitalizzate dal livello in cui si trovano, c'è marketing, realizziamo programmi per, anche aziende, che hanno specificamente richiesto un programma per essere in grado di allenarsi o trovare il talento di cui hanno bisogno», spiega Nora Martín.

Questa parte è una delle tre componenti, quella di Learn. Un altro è Conectar. Ciò è sorto perché hanno identificato che c'erano molte informazioni preziose e molte persone facevano argomenti molto interessanti, sia nei settori strategici dello stato, sia nella parte dell'incubazione, dell'accelerazione, tutti dal loro campo, ma questa informazione non era nello stesso posto, cioè, lo era sparsi.

«A volte, se stavi cercando uffici o acceleratori per il trasferimento tecnologico, dovevi andare a cercare ogni sito per scoprire cosa c'era al riguardo, e abbiamo pensato che fosse di grande valore sviluppare un portale, in cui fosse mappato l'ecosistema dell'imprenditorialità e dell'innovazione dello stato, quindi quando parliamo su Connect, questo è ciò che abbiamo fatto lo sviluppo software necessario per avere questi componenti, e alla fine potremmo presentare all'utente, così come all'interno di Conectar, tre aree principali, quella delle opportunità, in cui trovi tutto ciò che è vivo, ciò che esiste al momento, per esempio , le chiamate aperte», sottolinea Martín Galindo.

Egli afferma che in questa sezione non ci sono solo opzioni governative, ma anche da università, centri di ricerca, aziende che si dedicano alla consulenza su questioni di innovazione. «Di tutti coloro che stanno facendo qualcosa sull'innovazione o l'imprenditorialità, che è attualmente aperto, che può essere offerto a un pubblico specifico, quindi, nella sezione Opportunità trovi questo, storie di successo, sfide di innovazione, bandi aperti, fondi per determinati progetti, ecc., allora, eccoti lì puoi trovarlo, lì puoi partecipare, quello che facciamo è, come se potessi vederlo in un posto e decidere a cosa partecipare».

Un altro componente di questa sezione, Connect, è la parte Talent, perché lì, quello che volevamo fare, è un Matchmaker, dal momento che ci sono molti servizi specializzati che le persone spesso non sanno dove trovarli. «Quando siamo in un'azienda, e a volte abbiamo bisogno di un fornitore specifico, o abbiamo bisogno di un alleato, o di un partner, che, diciamo, ci pagherà perché non è quello che abbiamo, perché a volte è anche chi è affidabile, come posso connettermi con lui, poi, in Talento quello che facciamo e ciò che facciamo invitiamo sempre tutti i professionisti e gli imprenditori, è che carichi il tuo profilo, ti presenti e metti, con questa visibilità, la tua specialità o il tuo progetto, in modo che anche gli altri possano vederlo, e quando stiamo cercando possiamo collegarci».

Con questo, cercano che ci sia un flusso per le aziende, le istituzioni educative o persino il governo stesso per trovare ciò che sta cercando e che i collegamenti esistano.

L'ultimo fattore è quello di Infrastructure, o Ecosystem, che cerca di informare ciò che è disponibile. «Quanti acceleratori, incubatori, fondi, dove si trovano, quale specialità hanno, quali utenti raggiunge, tutto ciò che in qualche modo a volte cerchiamo anche in una regione specifica (...), pensiamo che sia un portale molto prezioso perché combiniamo tutto ciò che sta accadendo e lo teniamo aggiornato sugli argomenti di innovazione, imprenditorialità, scienza e tecnologia». Questi fattori includono la parte Connect.

Martín Galindo spiega che il progetto è in una fase in cui, inoltre, avranno presto una radiografia delle startup, con informazioni su ciò che fanno, chi è il loro CEO, chi compone la squadra, se hanno raccolto capitali e quanto, ecc.

Il terzo e ultimo componente è PlAI Innovar. «Lì, quello che abbiamo sviluppato è stato il primo programma di accelerazione e incubazione virtuale nello stato, cioè abbiamo sviluppato contenuti di grande valore per ciascuna delle fasi, li abbiamo messi sulla piattaforma, facciamo una diagnosi, identifichiamo dove si trova la tua attività in quel momento, generiamo un percorso di apprendimento per te e, beh, stai avanzando virtualmente ma con accompagnamento, il valore aggiunto che gli diamo è che, nemmeno questo è il filo nero, c'è molto da imparare, ci sono molti corsi che puoi seguire online, ma molte volte li segui e ti rimangono dubbi, oppure li segui e non hai nessuno a cui farlo rimbalzare idee con, o all'improvviso, chi ti mentirà, la differenza in Plai Innovar è che oltre al fatto che lo stai prendendo virtualmente, potrai sempre contare su consigli, con una risoluzione dei dubbi e, naturalmente, anche su mentoring o consulenze specializzate in modo che uno per uno possa aiutare cresci nei tuoi modelli di business».

Martín Galindo afferma di avere sempre più utenti e contenuti e ciò che si cerca è renderlo disponibile al grande pubblico.

L'idea di creare questa piattaforma è nata dopo aver identificato i bisogni che esistevano nello stato di Jalisco, perché sebbene sia un'entità che spinge molto per l'innovazione e l'imprenditorialità, e soprattutto su base scientifico-tecnologica, ci sono sempre ampie aree di opportunità, perché c'era una mancanza di collegamenti, c'erano molti attori importanti nell'ecosistema, ma esisteva che molti non li identificavano. «C'è una mancanza di talento in argomenti specializzati che vengono improvvisamente richiesti dal nostro stesso dinamismo, quindi dobbiamo anche pagare come, non essendo rigidi come spesso deve essere un'università, perché i suoi curricula non possono essere spostati dall'oggi al domani, possiamo farlo attraverso la piattaforma e come possiamo dare a questi contenuti che sono improvvisamente molto necessari in alcuni settori, e quindi contribuiamo a migliorare la competitività in ogni modo».

È stato identificando queste aree di opportunità che, nel 2019, il progetto è stato sviluppato. Inoltre, il progetto ha un impatto su circa 25.000 persone all'anno su diverse questioni.

